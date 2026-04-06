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Masters 1000 de Monte-Carlo Wawrinka chute d’entrée et dit adieu à un choc avec Alcaraz

ATS

6.4.2026 - 14:58

Stan Wawrinka (ATP 104) ne défiera pas Carlos Alcaraz au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Vaudois de 41 ans a manqué le rendez-vous dont il rêvait avec le no 1 mondial en s'inclinant dès le 1er tour.

Keystone-SDA

06.04.2026, 14:58

06.04.2026, 16:17

Le vainqueur de l'édition 2014 du tournoi monégasque a été battu 7-5 7-5 par l'Argentin Sebastian Baez (ATP 65) lundi après-midi sur la terre battue de la Principauté. Il a pourtant pris un livré un début de match parfait pour mener 4-1 après avoir signé le break dans le quatrième jeu.

Mais Stan Wawrinka n'a pas pu maintenir ce niveau de jeu, commettant pas moins de 41 fautes directes au final. Ex-no 18 mondial, Sebastian Baez s'est à l'inverse montré de plus en plus solide à l'échange, et de plus en plus difficile à déborder. Même s'il a tremblé au moment de conclure alors qu'il menait 7-5 5-1.

Déjà battu d'entrée dans le Challenger de Naples pour ses débuts sur terre battue, Stan Wawrinka s'est même procuré deux balles de 6-5 sur son engagement, après s'être retrouvé à trois reprises à deux points de la défaite. Mais Sebastian Baez a alors serré sa garde, signant son sixième break avant de conclure après 1h47 de jeu.

Wawrinka subit ainsi un premier coup d'arrêt dans sa dernière saison. Il avait passé le 1er tour dans les quatre tournois qu'il avait jusqu'ici disputés sur l'ATP Tour en 2026, notamment à l'Open d'Australie où il avait atteint le 3e tour. Il tentera de se reprendre la semaine prochaine dans l'ATP 500 de Barcelone, où il a également reçu une invitation.

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