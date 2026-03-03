  1. Clients Privés
Geneva Open Stan Wawrinka de retour au Parc des Eaux-Vives

ATS

3.3.2026 - 08:02

Stan Wawrinka (ATP 92) fera ses adieux au public romand vraisemblablement au Parc des Eaux-Vives. Le Vaudois disputera en effet le prochain Geneva Open (16-23 mai), ont annoncé les organisateurs de l'ATP 250 genevois mardi.

Stan Wawrinka disputera le Geneva Open pour sa dernière saison sur le circuit
Stan Wawrinka disputera le Geneva Open pour sa dernière saison sur le circuit
ATS

Keystone-SDA

03.03.2026, 08:02

03.03.2026, 08:05

Double vainqueur du tournoi en 2016 et en 2017 – pour son 16e et dernier titre sur l'ATP Tour -, Stan Wawrinka est la première tête d'affiche à confirmer sa participation à la onzième édition de ce tournoi qui se dispute sur terre battue juste avant Roland-Garros. Il s'agira de sa sixième participation au Geneva Open, mais de la première depuis 2019.

Le triple vainqueur de Grand Chelem ne pouvait cependant décemment pas «bouder» le Geneva Open lors de son ultime saison sur le circuit. Impossible non plus d'imaginer que les organisateurs genevois ne déroulent pas le tapis rouge à l'ex-no 3 mondial, à qui le patron des Swiss Indoors de Bâle Roger Brennwald a promis une invitation pour l'édition 2026 dès l'automne dernier.

Après avoir rempli un premier objectif en revenant dans le top 100 du classement ATP, Stan Wawrinka caresse encore l'espoir de conquérir un dernier titre, de préférence sur le circuit principal. Le Parc des Eaux-Vives pourrait être le cadre idéal pour un ultime exploit du Vaudois de bientôt 41 ans. Mais les organisateurs espèrent bien attirer d'autres stars, parmi lesquelles le tenant du titre Novak Djokovic.

