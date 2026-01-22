Wawrinka, Djokovic, Cilic... Les papys font de la résistance !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Plus vieux que mon coach» Wawrinka, Djokovic, Cilic... Les papys font de la résistance !

Nicolas Larchevêque

22.1.2026

Ils ont l'âge d'être consultants, entraîneurs, ou juste retraités du tennis. Mais Marin Cilic, Novak Djokovic et Stan Wawrinka, à 37, 38 et 40 ans, toujours pas rassasiés par leur carrière, jouent les prolongations à Melbourne, encore en piste au 3e tour de l'Open d'Australie.

A bientôt 41 ans, Stan Wawrinka ne rendra pas si facilement les armes à Melbourne.
A bientôt 41 ans, Stan Wawrinka ne rendra pas si facilement les armes à Melbourne.
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.01.2026, 17:15

22.01.2026, 19:51

L'anecdote a fait sourire. «Il est plus vieux que mon coach», avait rappelé le Français Arthur Géa, 21 ans (198e mondial), avant de jouer - et de perdre en cinq sets - contre le vétéran suisse Stan Wawrinka (139e mondial), 40 ans, qui dispute sa toute dernière saison. Le coach de Géa, l'Autrichien Gérald Melzer, ex-68e mondial qui n'a jamais croisé la route du Suisse sur le circuit, n'a que 35 ans.

Open d'Australie. Stan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !

Open d'AustralieStan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !

Ce n'est pas nouveau, les progrès dans la récupération, l'entraînement, le matériel aussi, ont rehaussé petit à petit la moyenne d'âge au tennis. Et si dans les années 80, les joueurs pros dépassaient rarement la trentaine, ils sont désormais quelques-uns à dépasser les 35 ans et à écumer les courts du circuit, continuant à se frotter aux plus jeunes sur le circuit. A Melbourne, les «vieux» se distinguent.

«Je suis épuisé»

Wawrinka, triple lauréat en Grand Chelem dont un titre à Melbourne en 2014, n'est plus aussi incisif qu'avant, mais son intelligence de jeu et son expérience lui permettent d'être encore compétitif, même si le corps encaisse plus durement.

«Je suis épuisé», a-t-il avoué après sa victoire face à Géa au bout d'un combat de plus de 4 heures et demie. «Vous m'avez donné l'énergie dont a besoin un vieux comme moi», a-t-il lancé au public, devenant le joueur le plus âgé à atteindre le 3e tour en Australie depuis 47 ans. Une belle affiche l'attend au 3e tour contre l'Américain Taylor Fritz (9e mondial).

Longtemps gêné par des blessures qui l'ont contraint à vivre une carrière en dents de scie sur le circuit depuis plusieurs années, le Croate Marin Cilic, 37 ans, vainqueur de l'US Open en 2014, opère lui depuis plusieurs mois un retour assez discret.

L'ex-3e mondial n'a clairement pas retrouvé le niveau qui était le sien du temps de sa superbe, mais il ne lâche pas. Après être tombé dans les limbes du classement mondial, il s'est accroché pour retrouver le top 100, un parcours laborieux mais agrémenté d'un titre à Hangzou (Chine) fin 2024, après trois ans de disette.

Et pour ce début de saison 2026, le Croate, désormais 70e mondial, qui avait été battu en finale à Melbourne en 2018 par Federer, renifle encore une fois le parfum d'un 3e tour en Grand Chelem, un stade qu'il avait déjà atteint à Wimbledon la saison dernière.

Après sa victoire face au Canadien Denis Shapovalov jeudi, la question lui a été posée de savoir s'il se voyait continuer encore plusieurs années. «On verra», a-t-il répondu. «Nous sommes tous conscients que le sport évolue, la science est plus présente dans tout. Nous sommes plus attentifs à ce que nous devons manger, à la façon de prendre soin de notre corps.»

«Novak joue dans une autre catégorie»

Un autre senior flamboyant, Gaël Monfils, 39 ans, a reconnu lui que malgré son envie, le corps ne suivait plus. «Il y a beaucoup de trucs que je veux faire mais que je n'arrive plus à faire. J'étais à 100% de mon 100% d'aujourd'hui... qui n'est pas mon 100%», a-t-il expliqué après ses adieux à Melbourne, où il est tombé au premier tour.

Open d’Australie. «Je n'y arrivais plus» - Les adieux de Gaël Monfils à Melbourne

Open d’Australie«Je n'y arrivais plus» - Les adieux de Gaël Monfils à Melbourne

Un aveu qui donne encore un peu plus de poids à la performance de Novak Djokovic, 38 ans et toujours 4e mondial, qui a marqué les esprits avec ses deux premières victoires sans trembler à Melbourne. «Novak joue dans une autre catégorie de toute façon. On ne se compare jamais à lui. Il est toujours là. Il le sera toujours tant qu'il jouera», a estimé, élogieux, Wawrinka.

Djokovic est évidemment celui qui peut encore rêver de soulever encore une fois un trophée du Grand Chelem. Son état d'esprit possède en tout cas une fraîcheur qui en dit long sur ses ambitions. «Quel est l'intérêt de participer et de se donner à fond si ce n'est pas pour essayer d'être meilleur que la saison précédente ? C'est ce genre de mentalité que j'essaie de cultiver», a-t-il assuré jeudi après sa qualification pour le 3e tour.

Les «vieux» n'ont pas dit leur dernier mot...

Open d'Australie. Un 399e succès en Grand Chelem pour Novak Djokovic

Open d'AustralieUn 399e succès en Grand Chelem pour Novak Djokovic

Sur le même thème

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

Les plus lus

Trump menace le New York Times après la publication d'un sondage défavorable
Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020
La Suisse trop «réactive» face aux Etats-Unis
Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
Wawrinka, Djokovic, Cilic... Les papys font de la résistance !