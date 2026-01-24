  1. Clients Privés
Tennis Wawrinka face au défi Fritz au 3e tour à Melbourne

ATS

24.1.2026 - 04:01

Stan Wawrinka défie Taylor Fritz samedi à Melbourne
Stan Wawrinka défie Taylor Fritz samedi à Melbourne
ATS

Stan Wawrinka (ATP 139) jouera pour la... 43e fois un 16e de finale de Grand Chelem samedi à l'Open d'Australie. Sa tâche s'annonce ardue face à Taylor Fritz, qu'il affrontera à 7h heure suisse.

Keystone-SDA

24.01.2026, 04:01

Le futur retraité des courts affiche un bilan favorable (2-1) face à l'Américain, 9e mondial. Mais ses deux victoires ont été obtenues en 2016 à Wimbledon et en 2018 à Tokyo, quasiment dans une autre vie. Il a perdu leur plus récent duel, en 2023 sur la terre battue de Monte-Carlo, la surface que Taylor Fritz apprécie le moins.

Stan Wawrinka n'a selon l'expression consacrée rien à perdre face à un adversaire qui espère jouer les premiers rôles dans le premier Majeur de la saison. Les efforts consentis jeudi pendant les 4h33 de son affrontement avec Arthur Géa auront certainement laissé des traces dans son organisme.

Mais le compétiteur qu'il est va jouer le coup à fond malgré un contexte défavorable. Et le soutien du public lui permettra certainement de puiser un peu plus dans ses réserves afin de sortir le grand jeu pour prolonger de deux jours au moins son aventure pour son 20e Open d'Australie.

La gestion de la chaleur sera un autre élément peut-être décisif. Le thermomètre va flirter avec les 40 degrés – voire même les dépasser – samedi à Melbourne. Les organisateurs ont d'ailleurs décidé d'avancer d'une demi-heure le début des rencontres et de limiter le nombre de matches en plein après-midi.

Aux portes du Top 100

Même s'il ne parvient pas à atteindre pour la 29e fois le 4e tour d'un Majeur, Stan Wawrinka pourra bomber le torse à l'heure de quitter Melbourne. Le niveau de jeu du vainqueur de l'édition 2014 du Majeur australien est largement supérieur à celui affiché lors de ses deux précédentes saisons, et il est également bien plus affûté physiquement.

Le «quadra» vaudois semble même libéré depuis qu'il a annoncé que cette saison est sa dernière sur le circuit. Il ne veut pas que cette année soit une «simple» tournée d'adieux, et l'a largement prouvé depuis le début de l'année et surtout depuis les trois coups de cet Open d'Australie.

«Stan the Man» a d'ailleurs quasiment rempli l'un de ses objectifs, à savoir un retour dans le Top 100: les points déjà glanés en 2026 lui permettront de figurer parmi les 110 meilleurs mondiaux au terme de la quinzaine. Il n'aura peut-être même pas besoin d'une invitation pour figurer dans le tableau final de Roland-Garros et de Wimbledon, lui qui n'a que 144 points à défendre jusqu'à la fin mai.

