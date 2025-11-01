Stan Wawrinka (ATP 158) affrontera Botic van der Zandschulp (ATP 84) au 1er tour de l'ATP 250 d'Athènes la semaine prochaine. Il s'agira du deuxième face-à-face entre le Vaudois et le Néerlandais.

Stan Wawrinka sera en lice à Athènes la semaine prochaine sda

L'ex-no 3 mondial a remporté leur seul précédent duel, mais c'était il y a plus de cinq ans dans le Challenger de Prague. S'il s'impose, il aura l'occasion de défier en 8e de finale le no 8 mondial Lorenzo Musetti, qui jouera sa place au Masters ATP de Turin.

La tête de série no 1 du tableau n'est autre que Novak Djokovic (ATP 5. La famille du Serbe de 38 ans détient les droits de ce tournoi, déplacé cette année de Belgrade à Athènes.