Athènes Wawrinka connaît le menu : adversaire corsé en vue

ATS

1.11.2025 - 09:49

Stan Wawrinka (ATP 158) affrontera Botic van der Zandschulp (ATP 84) au 1er tour de l'ATP 250 d'Athènes la semaine prochaine. Il s'agira du deuxième face-à-face entre le Vaudois et le Néerlandais.

Stan Wawrinka sera en lice à Athènes la semaine prochaine
Stan Wawrinka sera en lice à Athènes la semaine prochaine
sda

Keystone-SDA

01.11.2025, 09:49

01.11.2025, 10:02

L'ex-no 3 mondial a remporté leur seul précédent duel, mais c'était il y a plus de cinq ans dans le Challenger de Prague. S'il s'impose, il aura l'occasion de défier en 8e de finale le no 8 mondial Lorenzo Musetti, qui jouera sa place au Masters ATP de Turin.

Challenger à Bratislava. Une défaite sans appel pour Stan Wawrinka

Challenger à BratislavaUne défaite sans appel pour Stan Wawrinka

La tête de série no 1 du tableau n'est autre que Novak Djokovic (ATP 5. La famille du Serbe de 38 ans détient les droits de ce tournoi, déplacé cette année de Belgrade à Athènes.

