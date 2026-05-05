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Rome Stan Wawrinka déclare forfait dix minutes avant son match

ATS

5.5.2026 - 10:51

Stan Wawrinka a déclaré forfait avant son 2e tour de qualifications mardi à Rome. Le Vaudois devait affronter Pablo Carreño Busta pour une place dans le tableau final du Masters 1000 romain.

Wawrinka a déclaré forfait mardi à Rome.
Wawrinka a déclaré forfait mardi à Rome.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

05.05.2026, 10:51

05.05.2026, 11:01

L'ex-no 3 mondial a payé un lourd tribut aux plus de deux heures d'efforts consentis lundi dans son 1er tour face à Stefano Travaglia, lequel était passé à deux points de la victoire. Son état physique semblait précaire à l'issue de cette partie.

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RomePremière victoire de la saison sur terre battue pour «Wawrinquadra»

Stan Wawrinka a annoncé son forfait une dizaine de minutes avant son entrée sur le court face à Pablo Carreño Busta. Il doit encore disputer le Geneva Open (17-23 mai) voire le Challenger de Bordeaux (12-17 mai) avant de jouer un dernier Roland-Garros à la fin du mois.

Swiss Indoors. C'est acté : Stan Wawrinka disputera à Bâle son dernier match en Suisse

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