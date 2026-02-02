  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

ATS

2.2.2026 - 09:11

Stan Wawrinka a gagné 26 places dans la hiérarchie grâce à son accession en 16es de finale de l'Open d'Australie. Le Vaudois de bientôt 41 ans figure en 113e position lundi. Belinda Bencic a, elle, gagné un rang au classement WTA pour se retrouver 9e.

Stan Wawrinka a gagné 26 places au classement pour se retrouver 113e mondial.
Stan Wawrinka a gagné 26 places au classement pour se retrouver 113e mondial.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

02.02.2026, 09:11

02.02.2026, 10:12

En lice cette semaine dans l'ATP 250 de Montpellier, Stan Wawrinka profite des deux succès obtenus à Melbourne dans le premier tournoi du Grand Chelem pour se retrouver aux portes du Top 100, et donc proche d'une qualification directe pour les tournois majeurs. Le no 1 suisse n'avait pas été aussi bien classé depuis juillet 2024, lorsqu'il avait quitté le cercle des 100 meilleurs joueurs du monde.

Montpellier. Stan Wawrinka entend bien prolonger sa belle dynamique

MontpellierStan Wawrinka entend bien prolonger sa belle dynamique

De retour dans le Top 10 après sa remarquable United Cup (cinq succès en cinq matches), Belinda Bencic profite de la chute de Madison Keys pour progresser d'une place. Sacrée en 2025 à l'Open d'Australie, Madison Keys a été éliminée en 8e de finale et perd six places. Sortie pour sa part au 2e tour à Melbourne, Belinda Bencic joue sa place dans le Top 10 cette semaine, elle qui défend à Abou Dhabi les 500 points ayant récompensé son sacre en 2025.

Open d'Australie. Une défaite mortifiante pour Belinda Bencic, «très déçue»

Open d'AustralieUne défaite mortifiante pour Belinda Bencic, «très déçue»

Les plus lus

Les tenues les plus remarquables des Grammy Awards
France : un patient arrive aux urgences avec un obus logé dans le rectum
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place
Japon : une jeune Australienne tuée par un télésiège
L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
Après la naked dress, on remercie Heidi Klum pour la « no dress »