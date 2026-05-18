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Stan ému après son succès «À 41 ans, c'est très difficile de mettre le puzzle en place»

ATS

18.5.2026 - 22:10

Stan Wawrinka (ATP 119) n'a pas boudé son plaisir après sa qualification pour le 2e tour du Geneva Open. «J'ai toujours joué avec mes émotions», a-t-il souligné en conférence de presse.

Keystone-SDA

18.05.2026, 22:10

18.05.2026, 22:11

«C'est ma dernière année, donc forcément ces tournois comptent énormément pour moi. Avoir la chance de jouer en Suisse, devant autant de monde, de recevoir autant de soutien pendant les matches, en plus de m'en sortir au tie-break du troisième, forcément ça crée beaucoup d'émotions», a lâché le Vaudois, qui était au bord des larmes à l'heure de s'adresser au public sur le court.

Geneva Open. Stan rebondit à domicile après une longue traversée du désert !

Geneva OpenStan rebondit à domicile après une longue traversée du désert !

«Durant toute ma carrière, j'ai toujours joué avec mes émotions. J'ai utilisé ça, ça m'a parfois desservi», a-t-il poursuivi. «Mais dans l'ensemble, avoir cette passion en moi pour pouvoir donner le maximum, ça aide. Quand on arrive à s'en sortir comme ça, quand on sait que c'est la dernière fois, avoir l'opportunité de jouer un deuxième match ici crée forcément des émotions», a-t-il glissé.

Si Stan Wawrinka a autant souffert pour vaincre le 241e mondial Raul Brancaccio, c'est avant tout en raison de son manque de confiance. «Quand on enchaîne un peu les victoires, on réfléchit moins, on trouve plus facilement les automatismes et on sait quel coup faire au bon moment, surtout dans les fins de match comme celle-ci», concède-t-il.

«Difficile de mettre le puzzle en place»

«Aujourd'hui (lundi), je me suis battu avec mon adversaire, mais je me suis aussi beaucoup battu avec moi-même. Justement parce qu'il y a constamment ce petit manque de confiance qui se fait ressentir par rapport aux victoires, et par rapport à tout ce que j'ai envie de faire», poursuit l'ex-no 3 mondial qui, à 41 ans, est toujours autant perfectionniste.

Stan Wawrinka se confie. «Je ne pourrais pas jouer si c'était juste pour faire de la figuration»

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«Je me bats beaucoup avec cette recherche de confiance interne», précise-t-il. «Il y a plein de choses qui font qu'à 41 ans, c'est très difficile de mettre le puzzle en place. Ca demande énormément d'énergie physique, et d'énergie mentale. Il faut savoir mettre la concentration où il faut, mais sans perdre de l'énergie parce qu'on en met trop», souligne encore Stan Wawrinka.

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