Swiss Indoors Stan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle

ATS

18.10.2025 - 16:14

Stan Wawrinka (ATP 137) affrontera Miomir Kecmanovic (ATP 49) au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle, dont le tirage au sort a été effectué samedi. Deuxième Helvète admis directement dans le tableau principal, Henry Bernet (ATP 479) défiera Jakub Mensik (ATP 19).

Stan Wawrinka affrontera Miomir Kecmanovic au 1er tour à Bâle
Stan Wawrinka affrontera Miomir Kecmanovic au 1er tour à Bâle
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 16:14

18.10.2025, 16:19

Privé de victoire sur l'ATP Tour depuis la fin juillet, Stan Wawrinka a hérité d'un adversaire à sa portée. Le «quadra» vaudois a remporté l'unique duel livré face au Serbe Miomir Kecmanovic, au printemps 2023 à Indian Wells. En cas de succès, il pourrait retrouver au 2e tour le no 12 mondial Casper Ruud.

Swiss Indoors. Stan Wawrinka en quête d'un authentique exploit

Swiss IndoorsStan Wawrinka en quête d'un authentique exploit

La tâche d'Henry Bernet (18 ans) s'annonce forcément bien plus ardue. Le Bâlois, champion junior de l'Open d'Australie en janvier dernier, se frottera à l'une des révélations de la saison pour son premier match dans le tableau final d'un tournoi ATP : Jakub Mensik (20 ans) est le lauréat du dernier Masters 1000 de Miami, où il avait vaincu Novak Djokovic en finale.

Troisième joueur ayant bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs rhénans, le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 40) n'a pas non plus été gâté par ce tirage au sort. Le vainqueur-surprise du récent Masters 1000 de Shanghai affrontera au 1er tour la tête de série no 1, l'Américain Taylor Fritz (ATP 4). Tête de série no 2, Ben Shelton (ATP 6) en découdra avec un qualifié.

Tennis. La sensation Valentin Vacherot invitée aux Swiss Indoors à Bâle

TennisLa sensation Valentin Vacherot invitée aux Swiss Indoors à Bâle

