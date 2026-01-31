  1. Clients Privés
Montpellier Stan Wawrinka entend bien prolonger sa belle dynamique

ATS

31.1.2026 - 16:15

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka affrontera le Serbe Hamad Medjedovic au 1er tour de l'ATP 250 de Montpellier.

Stan Wawrinka sera en lice à Montpellier la semaine prochaine
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.01.2026, 16:15

31.01.2026, 16:23

En cas de succès, le Vaudois affrontera en 8e de finale la tête de série no 1 du tableau, le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Open d’Australie«L’ambiance était incroyable» -  Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur

Le triple vainqueur de Grand Chelem, qui passera du 139e au 110e rang mondial lundi, espère confirmer à Montpellier son excellent début de saison marqué par ce 3e tour à Melbourne. Il affrontera pour la première fois Hamad Medjedovic (22 ans), qui avait remporté les NextGen Finals (le Masters des moins de 21 ans) en 2023.

Open d'AustralieStan Wawrinka sort vainqueur d'une bataille folle et se hisse en 16es !

Belinda Bencic sera quant à elle en lice dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, où elle a un titre – et 500 points – à défendre. Exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 1, la St-Galloise voudra tout faire pour rapidement effacer son décevant Open d'Australie (défaite au 2e tour).

Open d'AustralieUne défaite mortifiante pour Belinda Bencic, «très déçue»

