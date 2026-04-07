«Je pourrais parler longtemps des aspects négatifs, mais...»

A Monte-Carlo aussi, Stan Wawrinka a fait l'objet d'éloges. Pour l'ex-no 3 mondial, tout n'est toutefois pas simplement agréable, cette ultime saison est aussi un véritable dilemme.

Pour Stan Wawrinka, son ultime saison est aussi un véritable dilemme. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

En ce lundi de Pâques, le train de banlieue en direction de Monaco est bondé de fans de tennis. Partout, on entend la même question: «Qui veux-tu voir aujourd’hui?» Et la réponse est presque toujours: «Wawrinka.»

Le Vaudois de 41 ans s'inclinera au 1er tour du Masters 1000 de la Principauté en début d'après-midi, battu 7-5 7-5 par le solide Argentin Sebastian Baez. Mais après avoir été mené 1-5 dans le deuxième set, il se sera battu encore une fois avec acharnement.

Les sentiments de Stan Wawrinka lui-même étaient mitigés. Après une défaite, on a généralement envie de quitter le court le plus vite possible. Mais à Monte-Carlo, c’est tout un spectacle qui s'est déroulé, auquel il doit s’habituer cette année, sa dernière en tant que joueur de tennis professionnel.

Pas de sentiment de fierté

Comme à l’Open d’Australie en janvier, des images de ses plus grands succès ont défilé sur le grand écran vidéo, notamment, bien sûr, son triomphe de 2014 à Monte-Carlo avec cette victoire en finale contre Roger Federer. Les directeurs de tournoi et ses compagnons de route rendent hommage au triple champion de Grand Chelem.

Un très beau moment : l'hommage à Stan Wawrinka après son dernier match au tournoi de Monte-Carlo 🙌



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Cela va se poursuivre dans les mois à venir, ce qui place Wawrinka devant un petit dilemme. «Si je veux encore jouer toute l’année, je dois garder mon état d’esprit de compétiteur», explique-t-il. «Je veux me pousser jusqu’au bout, m’améliorer encore» afin de pouvoir viser à chaque fois la victoire. «Je ne peux pas simplement venir et profiter du moment parce que c’est peut-être mon dernier match.»

Se sent-il au moins heureux, voire même fier, lorsqu’il reçoit ces honneurs? «C’est difficile à expliquer», dit-il en réfléchissant. «Quand on perd, ce n’est pas vraiment le sentiment le plus agréable, on a envie de prendre ses distances le plus vite possible. Fier? Je ne sais pas.»

Toujours honnête sur le court, il a essayé de partager autant que possible avec les fans. «Je ne me suis jamais demandé si j’étais fier ou si ce que je faisais était génial. Je veux communiquer avec le public et je ressens son amour, son soutien et son énergie», souligne-t-il encore.

Une victoire contre Baez aurait également été précieuse car elle lui aurait garanti une place à Roland-Garros. Lundi prochain, date de référence, il sera 103e, 104e ou 105e mondial. Or, 104 joueurs accèdent directement au tableau principal via le classement ATP; l’un ou l’autre sera peut-être absent pour cause de blessure, mais il y a aussi ceux qui bénéficient d’un classement protégé.

On peut néanmoins supposer que le vainqueur de l'édition 2015, extrêmement populaire en France, obtiendra une «wild card», mais il préférerait bien sûr se qualifier par ses propres moyens. Pas question de disputer les qualifications pour celui qui est inscrit au Geneva Open cette semaine-là.

Des adieux à Bâle? Peut-être

Après une tournée australienne couronnée de succès, le début de la saison sur terre battue ne s’est pas déroulé comme prévu: dès le Challenger de Naples, Stan Wawrinka avait échoué de justesse au 1er tour. La semaine prochaine, à Barcelone, où il bénéficie également d’une invitation, il aura une nouvelle chance. Il prévoit ensuite de disputer les qualifications à Rome.

«Cet été, j’aimerais bien rejouer sur gazon, de préférence à Wimbledon, bien sûr», confie encore Stan Wawrinka à propos de la suite de son programme. Viendront ensuite Gstaad, Estoril, «avec un peu de chance l’US Open et peut-être les qualifications à Cincinnati ou un Challenger avant», Lyon, puis Bâle.

Va-t-il disputer son dernier match en tant que professionnel aux Swiss Indoors? Le Vaudois sourit et répond: «C’est à la fin de la saison, il y a certainement de bonnes chances.» Mais il ne veut rien promettre. L’année dernière, il avait encore joué à Athènes après cela. «C’était un super tournoi, on verra bien.»

Pressé jusqu'à la dernière goutte

A 41 ans, Stan Wawrinka, qui est depuis longtemps le joueur le plus âgé du circuit ATP, n’a rien perdu de son envie de jouer au tennis. Il ne regrette toutefois pas sa décision de prendre sa retraite à la fin de l’année. «Je suis arrivé à un point où j’ai vraiment pressé le citron jusqu’à la dernière goutte» avait-il expliqué avant le tournoi. «Je me réjouis de cette fin.»

Ce n’est pas toujours simple de se maintenir en forme. Mais Wawrinka ne veut en aucun cas se plaindre. «Je pourrais parler longtemps des aspects négatifs de ce sport. Mais être joueur de tennis professionnel est avant tout une chance immense, quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Il y a trop de points positifs pour que je veuille parler des difficultés», lâche celui qui saura se nourrir jusqu'au bout de l'énergie de ses fans, même après une défaite.