Stan Wawrinka disputera bien une 21e fois Roland-Garros dès le 24 mai. Le Vaudois de 41 ans a reçu une invitation pour le 2e tournoi du Grand Chelem de l'année qu'il avait remporté en 2015, ont officialisé les organisateurs.

Keystone-SDA ATS

Wawrinka est le seul joueur non français à avoir reçu une wild card, aux côtés d'Américains et d'Australiens qui bénéficient d’une invitation pour les compétitions féminines et masculines grâce à un accord entre leurs fédérations de tennis respectives et les organisateurs des tournois du Grand Chelem. La Fédération française de tennis a attribué au total 16 invitations pour le tableau principal.

Classé 125e mondial, Wawrinka, qui prendra sa retraite à la fin de l'année, aurait dû passer par les qualifications. Autre futur retraité, le Francilien Gaël Monfils a également bénéficié d'une invitation.