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Roland-Garros Wawrinka s'offrira bien une dernière valse à Porte d'Auteuil

ATS

12.5.2026 - 16:08

Stan Wawrinka disputera bien une 21e fois Roland-Garros dès le 24 mai. Le Vaudois de 41 ans a reçu une invitation pour le 2e tournoi du Grand Chelem de l'année qu'il avait remporté en 2015, ont officialisé les organisateurs.

Keystone-SDA

12.05.2026, 16:08

12.05.2026, 16:32

Wawrinka est le seul joueur non français à avoir reçu une wild card, aux côtés d'Américains et d'Australiens qui bénéficient d’une invitation pour les compétitions féminines et masculines grâce à un accord entre leurs fédérations de tennis respectives et les organisateurs des tournois du Grand Chelem. La Fédération française de tennis a attribué au total 16 invitations pour le tableau principal.

Rome. Stan Wawrinka déclare forfait dix minutes avant son match

RomeStan Wawrinka déclare forfait dix minutes avant son match

Classé 125e mondial, Wawrinka, qui prendra sa retraite à la fin de l'année, aurait dû passer par les qualifications. Autre futur retraité, le Francilien Gaël Monfils a également bénéficié d'une invitation.

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