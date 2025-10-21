Stan Wawrinka sort le grand jeu et fait vibrer Bâle !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Stan Wawrinka sort le grand jeu et fait vibrer Bâle !

ATS

21.10.2025 - 22:42

Stan Wawrinka (ATP 158) a sauvé l'honneur helvétique à Bâle. Le Vaudois s'est hissé en 8es de finale des Swiss Indoors en battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) 6-1 7-6 (7/3) mardi au 1er tour.

Keystone-SDA

21.10.2025, 22:42

21.10.2025, 23:34

Troisième et dernier Suisse à entrer en lice après les défaites du qualifié tessinois Remy Bertola (ATP 268) et de l'invité bâlois Henry Bernet (ATP 481) lundi, Stan Wawrinka a donc fait mieux que ses jeunes compatriotes. L'ex-no 3 mondial a ainsi cueilli sa troisième victoire de l'année sur le circuit principal.

Swiss Indoors. Fin de parcours prématurée pour Remy Bertola

Swiss IndoorsFin de parcours prématurée pour Remy Bertola

Le «quadra» vaudois, dont le dernier succès sur l'ATP Tour remontait au 21 juillet sur la terre battue d'Umag, a fait vibrer le public rhénan mardi soir. Auteur d'un premier set épatant, bouclé en 26', il a su attendre son heure dans une deuxième manche où il s'est retrouvé mené 3-0 puis 4-1.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a effacé ce break de retard pour recoller à 4-3, puis à 4-4. Poussé par ses supporters, il a élevé son niveau de jeu dans le «money time», réussissant quelques prouesses en revers pour dominer le tie-break et fêter son deuxième succès de l'année face à un joueur faisant partie du top 60.

Stan Wawrinka bénéficiera mercredi d'un jour de repos, son adversaire des 8es de finale devant encore être désigné. Il se mesurera jeudi au Norvégien Casper Ruud (ATP 11), qui espère toujours décrocher son ticket pour les ATP Finals de Turin (9-16 novembre), ou au «lucky loser» français Quentin Halys (ATP 78).

Les plus lus

Ukraine : la rencontre Trump-Poutine reportée jusqu'à nouvel ordre
Stan Wawrinka sort le grand jeu et fait vibrer Bâle !
Un réseau gouvernemental secret orchestrerait la vendetta de Trump
La Diagonale des Fous : un Français survole la course
Paris: une Chinoise écrouée pour avoir volé des pépites d'or