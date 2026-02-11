  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rotterdam Stan Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100 !

ATS

11.2.2026 - 12:41

Stan Wawrinka (ATP 106) a passé sans encombre le 1er tour de l'ATP 500 de Rotterdam mercredi. Le Vaudois a dominé le «lucky loser» de 17 ans Thijs Boogard (ATP 1048) 6-3 6-4. Cette victoire lui assure un retour dans le top 100 du classement mondial lundi prochain.

Keystone-SDA

11.02.2026, 12:41

Invité par les organisateurs d'un tournoi qu'il a remporté en 2015 pour son seul sacre «indoor», Stan Wawrinka a mis 1h23' pour prendre la mesure de l'espoir néerlandais, repêché dans le tableau principal après le forfait d'Aleksandar Vukic (ATP 88).

L'ex-no 3 mondial a eu besoin d'un break dans chaque set pour faire la différence. Il s'est emparé une première fois du service adverse dans le sixième jeu, avant d'enfoncer le clou en signant le break d'entrée dans la deuxième manche.

Stan Wawrinka fera donc son retour dans le top 100, qu'il avait quitté en juillet 2024. Il aura un joli à défi à relever jeudi en 8e de finale à Alex De Minaur (ATP 8). L'ex-no 3 mondial a perdu – nettement – l'unique duel livré face à l'Australien, sur la terre battue de Monte-Carlo en 2024 (6-3 6-0).

Les plus lus

La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
HISTORIQUE ! Von Allmen poursuit sa razzia dorée en super-G, «Odi» en bronze
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants
Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée