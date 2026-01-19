  1. Clients Privés
Open d’Australie «Si heureux», Stan Wawrinka fait toujours vibrer Melbourne !

ATS

19.1.2026 - 08:45

Stan Wawrinka (ATP 139) s'est offert un 159e succès en Grand Chelem lundi à Melbourne, mais le premier depuis Wimbledon 2024. Le «quadra» vaudois a renversé Laslo Djere (ATP 92) au 1er tour de l'Open d'Australie.

Keystone-SDA

19.01.2026, 08:45

19.01.2026, 11:44

«Je suis si heureux d'avoir gagné pour pouvoir jouer encore une fois. J'espère que je ferai encore un bon match», a lancé au public qui l'acclamait Stan Wawrinka, qui n'avait pas passé le 1er tour à Melbourne depuis 2021. Et qui a confirmé lundi l'excellence de sa forme en ce début de saison.

«C'est grâce à vous les gars ! Merci, merci, merci. C'est incroyable, la seule raison de revenir (année après année), c'est cet amour que vous me donnez», a-t-il ajouté vêtu d'une tenue bleu ciel et blanc aux couleurs des courts du Melbourne Park avec à la boutonnière un rappel du fameux short à carreaux qu'il portait lorsqu'il a remporté Roland-Garros en 2015.

Open d'Australie. Simona Waltert subit la loi d'Amanda Anisimova

Open d’AustralieSimona Waltert subit la loi d'Amanda Anisimova

Le droitier de St-Barthélemy peut même légitimement espérer se hisser en 16e de finale, un stade qu'il n'a plus atteint dans un Majeur depuis Wimbledon 2023. Il affrontera en effet au 2e tour le qualifié français Arthur Géa (ATP 198), tombeur lundi d'un Jiri Lehecka (ATP 19) pas au sommet de sa forme.

Une prestation solide

Sacré en 2014 dans le «Happy Slam» australien, Stan Wawrinka s'est imposé 5-7 6-3 6-4 7-6 (7/4) en 3h20' devant Laslo Djere lundi sur la Kia Arena. Il aurait pu plier l'affaire plus rapidement s'il n'avait pas manqué une balle de premier set à 5-4 sur le service du Serbe.

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka a eu le mérite de rapidement se ressaisir après la perte de la manche initiale. L'ex-no 3 mondial a dominé les débats dans les deuxième et troisième sets, avant de connaître une légère baisse de régime dans le quatrième. Mené 2-4, il a toutefois pu recoller à 4-4.

Le Vaudois, qui mettra fin à sa carrière au terme de cette saison, a ensuite parfaitement négocié un tie-break dont il a gagné les trois premiers points. Il a conclu cette partie sur sa première balle de match, en profitant de la 67e faute directe commise par Laslo Djere dans cette partie.

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

