Challenger à Bratislava Une défaite sans appel pour Stan Wawrinka

ATS

30.10.2025 - 20:06

Stan Wawrinka (ATP 158) n'a pas passé le cap des huitièmes de finale du Challenger à Bratislava. Le Vaudois s'est incliné 6-2 6-4 face au Belge Raphaël Collignon (ATP 73).

Stan Wawrinka (ici aux Swiss Indoors) défait à Bratislava.
IMAGO/Action Plus

Keystone-SDA

30.10.2025, 20:06

30.10.2025, 20:15

Le triple vainqueur en Grand Chelem a dû s'avouer battu après 1h15 de match. Au cours du premier set, il a cédé deux fois son service pour finalement perdre cette manche sur la troisième balle de set du Belge.

Dans la seconde manche, Wawrinka a laissé son engagement à 2-2 après avoir sauvé deux balles de break. Collignon a finalement conclu sur son service sur sa troisième balle de match.

