  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenger de Cancun Stan retrouve la pêche et se hisse en demi-finales

ATS

16.8.2025 - 07:09

Stan Wawrinka (ATP 152) figure dans le dernier carré du Challenger 125 de Cancun.

Keystone-SDA

16.08.2025, 07:09

16.08.2025, 07:57

Le Vaudois a dominé l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86) 6-4 6-3 vendredi en quart de finale pour confirmer son regain de forme.

L'ex-no 3 mondial n'a donc toujours pas lâché le moindre set sur les courts en dur de la station balnéaire mexicaine. Et il n'a jamais perdu plus de quatre jeux dans un même set, lui qui s'était imposé 6-3 6-4 dans chacun de ses deux premiers matches.

Challenger de Cancun. Stan Wawrinka s’offre un doublé dans la même journée

Challenger de CancunStan Wawrinka s’offre un doublé dans la même journée

Vendredi, Stan Wawrinka a pourtant concédé le break d'entrée pour se retrouver mené 0-2 dans les deux manches face à Juan Manuel Cerundolo, récent finaliste sur la terre battue de Gstaad et tête de série no 4 du tableau. Mais sa réaction fut à chaque fois immédiate.

Dans le deuxième set, le «quadra» vaudois a même remporté cinq jeux d'affilée pour s'envoler vers la victoire. Il affrontera un autre Argentin, Thiago Agustin Tirante (ATP 135), samedi pour sa troisième demi-finale de l'année sur le front des Challengers.

Challenger de Cancun. Wawrinka, un rare succès pour lancer son tournoi

Challenger de CancunWawrinka, un rare succès pour lancer son tournoi

Les plus lus

Le vice-président allemand évoque l'adhésion de la Suisse à l'UE
Trump estime qu'il reste «très peu» de points à régler
Trump «n'en fait qu'à sa tête» et est «imprévisible» déclare Ignazio Cassis
La ville de Washington passe un accord avec l'administration Trump
Roger Federer aura une vue dégagée sur le lac de Zurich
Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane