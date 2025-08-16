Stan Wawrinka (ATP 152) figure dans le dernier carré du Challenger 125 de Cancun.

Keystone-SDA ATS

Le Vaudois a dominé l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (ATP 86) 6-4 6-3 vendredi en quart de finale pour confirmer son regain de forme.

L'ex-no 3 mondial n'a donc toujours pas lâché le moindre set sur les courts en dur de la station balnéaire mexicaine. Et il n'a jamais perdu plus de quatre jeux dans un même set, lui qui s'était imposé 6-3 6-4 dans chacun de ses deux premiers matches.

Vendredi, Stan Wawrinka a pourtant concédé le break d'entrée pour se retrouver mené 0-2 dans les deux manches face à Juan Manuel Cerundolo, récent finaliste sur la terre battue de Gstaad et tête de série no 4 du tableau. Mais sa réaction fut à chaque fois immédiate.

Dans le deuxième set, le «quadra» vaudois a même remporté cinq jeux d'affilée pour s'envoler vers la victoire. Il affrontera un autre Argentin, Thiago Agustin Tirante (ATP 135), samedi pour sa troisième demi-finale de l'année sur le front des Challengers.