Stan Wawrinka (ATP 99) n'a pas signé d'exploit en 8e de finale de l'ATP 500 de Dubai. Le Vaudois de bientôt 41 ans s'est incliné en deux sets face au no 11 mondial Daniil Medvedev.

Medvedev Prevails 🙌



He puts on an impressive performance to defeat Wawrinka 6-2 6-3#DDFTennis pic.twitter.com/xI4Lr6VddY — Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2026

Keystone-SDA ATS

Le score est sans appel: 6-2 6-3, en 74 minutes de jeu. Lâché par sa première balle de service (54% de premières balles passées, dont 44% seulement en première manche, et 58% de points gagnés derrière ces premières), Stan Wawrinka fut une proie bien trop facile pour un adversaire de ce calibre. Ses 35 fautes directes ont aussi pesé.

Stan Wawrinka n'a remporté qu'un seul des cinq premiers jeux qu'il a négociés sur son service, pour se retrouver mené 6-2 1-0. Il s'est forcément accroché, recollant ainsi à 1-1 dans la deuxième manche en lâchant un revers gagnant le long de la ligne pour signer son deuxième break de la journée.

Le vainqueur de l'édition 2016 de ce tournoi de Dubai – qui devrait grimper jusqu'au 92e rang mondial en ayant passé un tour cette semaine – a ensuite résisté jusqu'à 3-3. Mais il a perdu les trois derniers jeux du match face à un Daniil Medvedev bien plus solide, concédant encore deux fois le break.