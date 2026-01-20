  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Stan Wawrinka «Une tournée d'adieu, ce n'est pas très excitant»

ATS

20.1.2026 - 10:36

«Une tournée d'adieu, ce n'est pas très excitant» : décidé à tirer le maximum de sa dernière année sur le circuit ATP, le «compétiteur» Stan Wawrinka n'a pas étanché sa soif de victoire avant d'affronter jeudi le Français Arthur Gea au deuxième tour de l'Open d'Australie.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.01.2026, 10:36

A 40 ans, la plupart des joueurs de tennis professionnels ont rangé leurs raquettes depuis plusieurs années ou deviennent très sélectifs dans leur programmation. Pas Stan Wawrinka (ATP 139), qui soufflera fin mars ses 41 bougies.

«Pour moi, ça a été clair dès le début, je ne fais pas une année d'au revoir, j'ai encore envie d'avoir des résultats», a clamé à Melbourne le Vaudois, triple vainqueur de tournois du Grand Chelem.

Open d’Australie. «Si heureux», Stan Wawrinka fait toujours vibrer Melbourne !

Open d’Australie«Si heureux», Stan Wawrinka fait toujours vibrer Melbourne !

Sorti du top 100 en juillet 2024, l'ex-no 3 mondial n'a pas rechigné à redescendre sur le circuit secondaire, écumant les tournois Challenger pour grappiller quelques places au classement ATP. «J'aimerais vraiment pouvoir revenir dans le top 100 et y finir si possible ma carrière», a expliqué «Stan the man» avant son entrée en lice à Melbourne.

A en juger par ses prestations depuis le début de la saison, cette ambition est tout à fait raisonnable. Tombeur en trois sets du 27e mondial Arthur Rinderknech pour son premier match de l'année, Wawrinka a décroché lundi à Melbourne un deuxième succès en 2026 contre un membre du top 100.

United Cup. Stan lance sa tournée d'adieu par une victoire de patron à 40 ans !

United CupStan lance sa tournée d'adieu par une victoire de patron à 40 ans !

Vainqueur en quatre sets du Serbe Laslo Djere (ATP 92), le «quadra» a fait honneur à l'invitation reçue des organisateurs de l'Open d'Australie, où il avait remporté son premier titre du Grand Chelem en 2014.

«Un des plus sous-estimés»

«Je suis un compétiteur, je suis passionné par ce que je fais et surtout j'aime trop ce métier pour juste venir faire des ‘au revoir’», a insisté le Vaudois. «C'est pour ça que je me suis entraîné très dur en novembre, en décembre, pour essayer de garder au maximum mon niveau», a-t-il complété.

«Je pense que Wawrinka est un des joueurs les plus sous-estimés» du circuit, a avancé en novembre le Serbe Novak Djokovic, 24 trophées majeurs au compteur. «Les gens oublient très souvent ce qu'il a accompli, alors qu'il a réalisé davantage que ce que 90% des joueurs, voire plus, ont réussi dans l'histoire du tennis», l'a encensé l'ex-no 1 mondial dans une interview publiée sur le site de l'ATP.

Open d’Australie. Un Novak Djokovic record livre un récital : «J'aime cette musique !»

Open d’AustralieUn Novak Djokovic record livre un récital : «J'aime cette musique !»

Avant de cravacher pour revenir à un classement lui garantissant d'intégrer directement le tableau final des plus grands tournois du circuit, Wawrinka a en effet été le seul avec Andy Murray à s'illustrer à plusieurs reprises en Majeurs durant l'hégémonie du «Big 3» composé de Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, compatriote suisse à l'ombre écrasante.

Pour Arthur Gea (ATP 198), Wawrinka est tout simplement une «légende» du tennis. «Je le connais depuis que je joue au tennis», souligne le Français, presque deux fois plus jeune que son prochain adversaire (21 ans contre 40).

Mais avant de l'«applaudir pour sa grande carrière», «je vais quand même essayer de gagner», a souri le Français, issu des qualifications et auteur d'un exploit en trois sets au premier tour contre le 19e mondial Jiri Lehecka.

A Roland-Garros sans invitation?

Wawrinka ne l'entend évidemment pas de cette oreille. «C'est bien de pouvoir gagner un match, mais surtout, sachant que c'est la dernière fois que je jouerai ici, c'est encore plus important de pouvoir rester le plus longtemps possible» dans le tableau, a déclaré l'homme au magnifique et redoutable revers à une main.

Stan Wawrinka. «Pour ma dernière année, je ne pouvais pas rêver mieux»

Stan Wawrinka«Pour ma dernière année, je ne pouvais pas rêver mieux»

Revenu parmi les 120 meilleurs joueurs mondiaux au classement virtuel de l'ATP grâce à sa victoire au premier tour, Wawrinka pourrait, s'il continue sur sa lancée, intégrer sans invitation le tableau final de Roland-Garros fin mai.

«Je sais que je ne suis plus aussi bon qu'auparavant, tant sur le plan physique que tennistique. Mais je suis content malgré tout du fait que j'essaie toujours de repousser mes limites, de m'améliorer», se satisfait-il à l'approche de son 231e match en Grand Chelem.

Sur le même thème

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

Les plus lus

De nombreuses zones d'ombre persistent autour du drame de Crans-Montana
«Personne ne veut de lui» - Trump menace, Macron résiste, le bras de fer s’intensifie
«On ne peut pas perdre plus de temps» - Les Moretti de nouveau entendus
Veronica Fusaro chantera pour la Suisse
Camille Rast sur sa lancée, Federica Brignone déroutante