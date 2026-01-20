«Une tournée d'adieu, ce n'est pas très excitant» : décidé à tirer le maximum de sa dernière année sur le circuit ATP, le «compétiteur» Stan Wawrinka n'a pas étanché sa soif de victoire avant d'affronter jeudi le Français Arthur Gea au deuxième tour de l'Open d'Australie.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

A 40 ans, la plupart des joueurs de tennis professionnels ont rangé leurs raquettes depuis plusieurs années ou deviennent très sélectifs dans leur programmation. Pas Stan Wawrinka (ATP 139), qui soufflera fin mars ses 41 bougies.

«Pour moi, ça a été clair dès le début, je ne fais pas une année d'au revoir, j'ai encore envie d'avoir des résultats», a clamé à Melbourne le Vaudois, triple vainqueur de tournois du Grand Chelem.

Sorti du top 100 en juillet 2024, l'ex-no 3 mondial n'a pas rechigné à redescendre sur le circuit secondaire, écumant les tournois Challenger pour grappiller quelques places au classement ATP. «J'aimerais vraiment pouvoir revenir dans le top 100 et y finir si possible ma carrière», a expliqué «Stan the man» avant son entrée en lice à Melbourne.

A en juger par ses prestations depuis le début de la saison, cette ambition est tout à fait raisonnable. Tombeur en trois sets du 27e mondial Arthur Rinderknech pour son premier match de l'année, Wawrinka a décroché lundi à Melbourne un deuxième succès en 2026 contre un membre du top 100.

Vainqueur en quatre sets du Serbe Laslo Djere (ATP 92), le «quadra» a fait honneur à l'invitation reçue des organisateurs de l'Open d'Australie, où il avait remporté son premier titre du Grand Chelem en 2014.

«Un des plus sous-estimés»

«Je suis un compétiteur, je suis passionné par ce que je fais et surtout j'aime trop ce métier pour juste venir faire des ‘au revoir’», a insisté le Vaudois. «C'est pour ça que je me suis entraîné très dur en novembre, en décembre, pour essayer de garder au maximum mon niveau», a-t-il complété.

«Je pense que Wawrinka est un des joueurs les plus sous-estimés» du circuit, a avancé en novembre le Serbe Novak Djokovic, 24 trophées majeurs au compteur. «Les gens oublient très souvent ce qu'il a accompli, alors qu'il a réalisé davantage que ce que 90% des joueurs, voire plus, ont réussi dans l'histoire du tennis», l'a encensé l'ex-no 1 mondial dans une interview publiée sur le site de l'ATP.

Avant de cravacher pour revenir à un classement lui garantissant d'intégrer directement le tableau final des plus grands tournois du circuit, Wawrinka a en effet été le seul avec Andy Murray à s'illustrer à plusieurs reprises en Majeurs durant l'hégémonie du «Big 3» composé de Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, compatriote suisse à l'ombre écrasante.

Pour Arthur Gea (ATP 198), Wawrinka est tout simplement une «légende» du tennis. «Je le connais depuis que je joue au tennis», souligne le Français, presque deux fois plus jeune que son prochain adversaire (21 ans contre 40).

Mais avant de l'«applaudir pour sa grande carrière», «je vais quand même essayer de gagner», a souri le Français, issu des qualifications et auteur d'un exploit en trois sets au premier tour contre le 19e mondial Jiri Lehecka.

A Roland-Garros sans invitation?

Wawrinka ne l'entend évidemment pas de cette oreille. «C'est bien de pouvoir gagner un match, mais surtout, sachant que c'est la dernière fois que je jouerai ici, c'est encore plus important de pouvoir rester le plus longtemps possible» dans le tableau, a déclaré l'homme au magnifique et redoutable revers à une main.

Revenu parmi les 120 meilleurs joueurs mondiaux au classement virtuel de l'ATP grâce à sa victoire au premier tour, Wawrinka pourrait, s'il continue sur sa lancée, intégrer sans invitation le tableau final de Roland-Garros fin mai.

«Je sais que je ne suis plus aussi bon qu'auparavant, tant sur le plan physique que tennistique. Mais je suis content malgré tout du fait que j'essaie toujours de repousser mes limites, de m'améliorer», se satisfait-il à l'approche de son 231e match en Grand Chelem.

