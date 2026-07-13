L'édition 2026 de Wimbledon s'est conclue dimanche par la victoire du no 1 mondial Jannik Sinner contre son nouveau dauphin au classement ATP Alexander Zverev. Elle augure d'une deuxième moitié de saison plus concurrentielle que l'écrasant duel Sinner-Alcaraz qui avait rythmé l'année 2025.

Certes, le patron italien du circuit a réaffirmé son autorité en décrochant enfin son premier titre du Grand Chelem en 2026, son deuxième d'affilée à Londres et le cinquième trophée majeur de sa carrière. Mais Alexander Zverev lui a cette fois opposé une vraie résistance en début de match, et le récent champion de Roland-Garros – son premier titre en Grand Chelem à 29 ans – n'est pas passé loin de mener deux manches à zéro sur le gazon du Central.

«Maintenant qu'il a emmagasiné la confiance tirée d'un titre en Grand Chelem, il croit plus en lui», a jugé dimanche Darren Cahill, l'entraîneur australien de Sinner. «Il sait qu'il est capable de gagner sept matches dans un tournoi majeur (...) S'il continue à afficher ce niveau de tennis et ce style de jeu» plus offensif qu'auparavant, Zverev «va poser un gros problème» à ses rivaux, a pressenti Darren Cahill.

Eclipsé en début de carrière par la domination de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, l'Allemand «espère» continuer à titiller Sinner et l'Espagnol Carlos Alcaraz pour recréer un «Big 3» au sommet du tennis mondial, a-t-il déclaré dimanche à Londres.

Zverev, troisième homme?

«J'ai progressé cette année, je sens que j'ai mis ces deux gars sous pression: Alcaraz en Australie (où l'Espagnol avait dû batailler cinq manches pour se hisser en finale), Jannik ici. Je ne les ai pas battus cette saison, mais je dirais que je les ai poussés dans leurs retranchements», s'est satisfait Zverev, battu quatre fois en cinq finales de Grand Chelem depuis l'US Open 2020.

Pour Novak Djokovic, qui était jusqu'alors à 39 ans le concurrent le plus sérieux de Sinner et Alcaraz en Grand Chelem, Wimbledon s'est achevé en demi-finale sur une note moins gaie. Le Serbe aux 24 titres en Grand Chelem a reconnu lui-même que la «correction» infligée à Londres par le no 1 mondial (6-4 6-4 6-4) lui avait cruellement rappelé les nouvelles limites que son âge lui impose.

«J'ai perdu contre un meilleur joueur. J'étais juste un ou deux niveaux en dessous de lui», a regretté celui qui a régné pendant 428 semaines sur le circuit. Pour l'ex-no 3 mondial Ivan Ljubicic, «Djokovic continue à être un super joueur. Mais il me semble que son corps» n'est plus prêt à tolérer l'enchaînement de «sept matches de très haut niveau» qu'implique un Grand Chelem, juge auprès de l'AFP le responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis.

Wimbledon restera ainsi peut-être le tournoi où le Serbe a abandonné ses habits de troisième homme du circuit au profit de Zverev, même si ce dernier s'est bien gardé d'enterrer l'inoxydable natif de Belgrade. Derrière Sinner, qu'il qualifie de «meilleur joueur du monde», l'Allemand pense qu'il existe «deux, peut-être trois joueurs qui peuvent rivaliser» avec l'ogre italien. «Probablement trois, on doit reconnaître ça à Novak», a complété le finaliste malheureux.

«Le tennis a besoin» d'Alcaraz

Dans la perspective du prochain grand rendez-vous au calendrier, l'US Open (30 août-13 septembre), la principale question est de savoir si Carlos Alcaraz sera apte à rejouer. Blessé au poignet droit depuis avril, celui qui avait démarré l'année en tête du classement mondial et remporté à l'Open d'Australie le seul Grand Chelem qui lui échappait a recommencé à taper très doucement la balle de sa main droite, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Mais le septuple vainqueur de tournois majeurs ne figure pas parmi les inscrits au Masters 1000 de Montréal (2-13 août). Dans le scénario le plus optimiste, il reviendrait à la compétition peu avant l'US Open, au Masters 1000 de Cincinnati (13-23 août). «J'espère que Carlos va revenir, parce que le tennis a besoin de lui», l'a encouragé dimanche Jannik Sinner.

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