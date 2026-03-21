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Miami Sans encombre, Belinda Bencic rejoint les 8es de finale

ATS

21.3.2026 - 20:49

Belinda Bencic (WTA 12) s'est hissée en 8e de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise s'est imposée 6-3 6-3 devant la Russe Diana Shnaider (WTA 20) samedi au 3e tour.

Un succès en deux sets pour Belinda Bencic
Un succès en deux sets pour Belinda Bencic
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:49

21.03.2026, 21:37

Huitième de finaliste à Indian Wells dix jours plus tôt, Belinda Bencic atteint ce stade de la compétition à Miami pour la troisième fois seulement. Elle avait poursuivi sa route jusqu'en demi-finales en 2022 pour son meilleur résultat dans un tournoi floridien qui ne lui a guère souri jusqu'ici.

Miami. Sérieuse et appliquée, Bencic en seizièmes de finale

MiamiSérieuse et appliquée, Bencic en seizièmes de finale

La championne olympique 2021 affrontera au tour suivant l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 6), double finaliste de Grand Chelem en 2025 (Wimbledon et US Open), ou l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (WTA 108), issue des qualifications. Elle affiche un bilan de 2-2 face à Anisimova, et mène 1-0 dans son face-à-face avec Starodubtseva.

Belinda Bencic, qui avait battu Diana Shnaider en deux sets lors de leur seul précédent duel (en 2025 à Indian Wells), a donc fait de même à Miami. Elle a bouclé l'affaire en 1h24.

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