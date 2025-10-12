  1. Clients Privés
Wuhan Coco Gauff s'offre un troisième WTA 1000

ATS

12.10.2025 - 15:07

L'Américaine Coco Gauff, no 3 mondiale, a remporté à Wuhan le troisième WTA 1000 de sa carrière. En finale, elle a dominé en deux sets, 6-4 7-5, sa compatriote Jessica Pegula (WTA 6).

Keystone-SDA

12.10.2025, 15:07

12.10.2025, 16:04

Avec ce succès, son troisième en sept confrontations contre Pegula, la Floridienne de 21 ans a fêté son 11e titre au total: trois WTA 1000 (Cincinnati en 2023 et Pékin l'an dernier, avant Wuhan) et surtout deux Grands Chelems (US Open 2023 et Roland-Garros 2025).

Après une première manche plutôt convaincante, Gauff a su surmonter un début de second set très difficile, avec une épidémie de doubles fautes (8 au total), pour décrocher au bout de 1h42 de jeu son 2e titre seulement de la saison après son triomphe Porte d'Auteuil.

Si elle ne va pas gagner de place au classement mondial, Coco Gauff va en profiter pour se rapprocher de la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2). Quant à Pegula, son parcours jusqu'en finale lui permettra lundi de grimper d'un rang (5e). Les deux Américaines sont d'ores et déjà qualifiées pour les finales WTA.

