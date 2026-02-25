  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Austin Rebeka Masarova se hisse en quarts de finale au Texas

ATS

25.2.2026 - 21:00

Rebeka Masarova (WTA 120) continue son joli parcours au tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163) 7-6 (7/2) 6-3.

Rebeka Masarova fait un beau tournoi au Texas (archives).
Rebeka Masarova fait un beau tournoi au Texas (archives).
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

25.02.2026, 21:00

25.02.2026, 22:57

La Suissesse a ainsi aligné un quatrième succès consécutif au Texas, après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Face à Osuigwe, elle a empoché la manche initiale en dominant nettement le tie-break.

Au second set, la Bâloise a d'abord fait cavalier seul pour mener 5-0 après avoir réussi deux fois le break. Mais elle a ensuite fait preuve de nervosité au moment de conclure, cédant son engagement et voyant son adversaire revenir à 5-3, mais en vain.

Au prochain tour, Rebeka Masarova affrontera l'Américaine Taylor Townsend (WTA 119), spécialiste de double qui avait reçu une invitation.

Les plus lus

En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Rachida Dati se prépare à mener «le combat de sa vie»
Un senior bâlois victime d'une escroquerie - Zalando ne veut rien savoir
Vinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
On connaît la cause de la grosse explosion dans l'Oberland zurichois