Jiujiang Viktorija Golubic en quarts au terme d’une intense lutte

ATS

29.10.2025 - 11:17

Viktorija Golubic (WTA 53) s'est qualifiée au forceps pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu la Russe Elena Pridankina (WTA 205) en trois sets, 6-0 4-6 7-5.

Une victoire difficile pour Viktorija Golubic
Une victoire difficile pour Viktorija Golubic
IMAGO/AFLOSPORT

Keystone-SDA

29.10.2025, 11:17

29.10.2025, 11:21

Il a fallu 2h42 de bataille à la Suissesse pour l'emporter au terme d'une rencontre à rebondissements. Après avoir survolé la manche initiale, Viktorija Golubic a un peu perdu le fil, ce qui a permis à son adversaire de revenir à une manche partout.

Le set décisif a été indécis jusqu'au bout. La Zurichoise a pris l'avantage 3-1, avant de céder quatre jeux consécutifs. Mais elle a su ensuite réagir pour à son tour enchaîner quatre jeux gagnés et remporter le match.

Viktorija Golubic a été en délicatesse avec son service puisqu'elle a concédé au total 26 balles de break. Mais son adversaire n'en a converti que trois. Pour sa part, la Suissesse a réalisé le break à cinq reprises, sur douze occasions.

Tenante du titre à Jiujiang et tête de série no 2, Golubic disputera un troisième quart de finale en 2025 après Cleveland en août et Osaka voici deux semaines. Elle aura comme prochaine adversaire la Kazakhe Julia Putintseva (WTA 75) ou la Chinoise Zheng Wushuang (WTA 309).

