Viktorija Golubic (WTA 76) est en quart de finale du tournoi sur gazon de Nottingham. La Zurichoise de 33 ans a vaincu la Turque Zeynep Sonmez (WTA 61) 7-5 4-6 6-4 en 2h45.

📌 Zeynep Sönmez, WTA Nottingham'a 2. Tur'da veda ediyor!



❌ 5-7

✅ 6-4

❌ 4-6



👉 Viktorija Golubic, adını bir üst tura yazdırdı. | #beINSPORTS pic.twitter.com/2FJzAz7gGx — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) June 18, 2026

Keystone-SDA ATS

Après un premier set disputé qu'elle a remporté à sa 3e balle de manche, la Zurichoise n'a pas su saisir sa chance dans le deuxième. Breakée d'entrée, elle est revenue à hauteur de la Turque à deux reprises avant de céder et de filer vers une manche décisive.

Dans ce duel opposant deux joueuses issues des qualifications, Golubic a fini par prendre l'avantage en fin de rencontre. Elle a conclu les échanges à sa 4e balle de match, mettant un terme à une rencontre équilibrée, où elle aura laissé filer son service à sept reprises. C'est la troisième fois cette saison que Golubic parvient au 3e tour d'un tournoi WTA, après le tournoi de Rome et celui de Roland-Garros.

En quart de finale, elle affrontera soit l'Américaine Ann Li (WTA 29) ou l'Australienne Taylah Preston (WTA 124).