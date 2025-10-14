  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Osaka Viktorija Golubic s’offre une lauréate en Grand Chelem

ATS

14.10.2025 - 09:19

Viktorija Golubic (WTA 60) a franchi le premier tour au tournoi WTA 250 à Osaka. La Zurichoise a battu la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 170) en trois sets, 6-3 4-6 6-4.

Viktorija Golubic a réussi son entrée à Osaka.
Viktorija Golubic a réussi son entrée à Osaka.
IMAGO/Hasenkopf

Keystone-SDA

14.10.2025, 09:19

14.10.2025, 10:24

La phase finale de la rencontre a été très disputée. Golubic a servi pour le match à 5-3, mais son adversaire a réussi le break. Cela n'a pas empêché la Suissesse, qui fêtera son 33e anniversaire jeudi, de répliquer en prenant à son tour le service de la Canadienne pour enlever la partie.

Andreescu, qui avait provoqué une sensation en remportant l'US Open en 2019 et atteint la quatrième place mondiale, est loin de sa meilleure période. De nombreuses blessures l'ont handicapée ces dernières années.

Au prochain tour, Viktorija Golubic affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 41), tête de série no 5.

Les plus lus

Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
Trois carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion
Découvrez les notes des joueurs de la Nati