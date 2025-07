Yann Marti a été suspendu un an pour des propos racistes et antisémites présumés, rapporte La Liberté dans son édition de mercredi. L'ancien professionnel valaisan, âgé de 37 ans, a été sanctionné par Swiss Tennis qui a confirmé l'information au quotidien fribourgeois. Il a fait recours.

Yann Marti (ici en 2016 à Gstaad) a été suspendu un an par Swiss Tennis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'affaire remonte au mois de juin dernier, à l'occasion d'un match d'Interclubs entre Winterthour et Bulle pour qui évolue Yann Marti. Selon un témoin qui a porté plainte auprès de la police de Winterthour et dont La Liberté connaît l'identité, le Valaisan aurait proféré des propos à caractère raciste et antisémite.

La suspension de Marti, dont le meilleur classement est un 200e rang mondial obtenu en 2014, est assortie d'un sursis pour deux années supplémentaires. Elle concerne toutes les compétitions nationales organisées ou reconnues par Swiss Tennis, a précisé la fédération dans un courriel adressé à La Liberté.