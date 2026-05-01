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Madrid Zverev en finale mais l'ultime ascension s'appelle Sinner

ATS

1.5.2026 - 22:34

L'Allemand Alexander Zverev, 3e joueur mondial, s'est qualifié pour sa quatrième finale au Masters 1000 de Madrid. Ceci après avoir écarté vendredi soir le Belge Alexander Blockx (69e) 6-2 7-5.

Keystone-SDA

01.05.2026, 22:34

Vainqueur à Madrid en 2018 et en 2021, finaliste en 2022, battu par Carlos Alcaraz, le Hambourgeois de 29 ans affrontera dimanche le no 1 mondial Jannik Sinner.

Madrid. Implacable, le métronome Sinner ramène Fils sur terre

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L'Italien l'a battu lors de leurs huit dernières confrontations (9-4 au total), dont trois fois cette saison en demi-finale à Indian Wells, Miami (dur) et Monte-Carlo (terre battue).

Face au surprenant Blockx, 21 ans et tombeur du tenant du titre Casper Ruud (15e) en quarts, l'Allemand s'est montré d'une grande efficacité au service, avec 6 aces et 77% de réussite en première.

Zverev a serré le jeu

Zverev a bousculé le Belge sur presque toutes ses mises en jeu, mais a eu plus de mal à convertir ses balles de break dans le deuxième set (1/8), sans jamais avoir à en défendre.

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Une fois le break fait, l'Allemand a serré le jeu au moment de servir pour le match, qu'il a conclu d'un smash rageur en 1h36.

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