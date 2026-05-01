L'Allemand Alexander Zverev, 3e joueur mondial, s'est qualifié pour sa quatrième finale au Masters 1000 de Madrid. Ceci après avoir écarté vendredi soir le Belge Alexander Blockx (69e) 6-2 7-5.

First Masters 1000 final in 18 months! 🙌@AlexZverev prevails against Blockx 6-2 7-5 to move into a fourth final in the Spanish capital!#MMOpen pic.twitter.com/SFjVTNrCIu — Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2026

Keystone-SDA ATS

Vainqueur à Madrid en 2018 et en 2021, finaliste en 2022, battu par Carlos Alcaraz, le Hambourgeois de 29 ans affrontera dimanche le no 1 mondial Jannik Sinner.

L'Italien l'a battu lors de leurs huit dernières confrontations (9-4 au total), dont trois fois cette saison en demi-finale à Indian Wells, Miami (dur) et Monte-Carlo (terre battue).

Face au surprenant Blockx, 21 ans et tombeur du tenant du titre Casper Ruud (15e) en quarts, l'Allemand s'est montré d'une grande efficacité au service, avec 6 aces et 77% de réussite en première.

Zverev a serré le jeu

Zverev a bousculé le Belge sur presque toutes ses mises en jeu, mais a eu plus de mal à convertir ses balles de break dans le deuxième set (1/8), sans jamais avoir à en défendre.

Une fois le break fait, l'Allemand a serré le jeu au moment de servir pour le match, qu'il a conclu d'un smash rageur en 1h36.