  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Zverev bat Jodar et se qualifie pour les demi-finales

ATS

2.6.2026 - 17:32

Alexander Zverev est en demi-finale de Roland-Garros
Alexander Zverev est en demi-finale de Roland-Garros
ATS

Alexander Zverev est en demi-finale de Roland-Garros. L'Allemand s'est imposé sans encombre face au jeune Espagnol Rafael Jodar 7-6 (7/3) 6-1 6-3.

Keystone-SDA

02.06.2026, 17:32

Le no 3 mondial se qualifie pour la onzième fois pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem.

A 19 ans, Jodar est lui surnommé le «nouveau Rafa». Cependant, l’adolescent madrilène a un jeu plus offensif que Nadal et n’a pas encore connu le même succès que son compatriote au même âge. Jodar a néanmoins su convaincre cette saison, notamment sur terre battue.

Pour son premier quart de finale en Grand Chelem, le 29e joueur mondial a donné du fil à retordre au nouveau favori du tournoi, Zverev, en début de match, menant 5-2. L'outsider s'est ensuite quelque peu effondré. Lors des trois jeux suivants, il n'a remporté qu'un seul point et seulement cinq jeux jusqu'à la fin du match.

Zverev dispose désormais de trois jours de repos avant d’affronter vendredi en demi-finale le prochain jeune espoir: le Tchèque Jakub Mensik (20 ans, 27e à l’ATP) ou le Brésilien João Fonseca (19 ans, 30e à l’ATP).

Une fois de plus, le champion olympique allemand entrera sur le court en favori. Mais son bilan en demi-finale jusqu'à présent devrait lui servir d'avertissement. Sur les dix demi-finales de Grand Chelem disputées jusqu'à présent, le Hambourgeois n'en a remporté que trois. Il attend toujours son premier titre à ce niveau.

Les plus lus

«J'ai perdu des dents tellement il m'a frappée fort: il m'a fracturé les os»
Les orages frappent déjà la Romandie: rafales à plus de 90 km/h possibles
Une grande dame de la vitesse fait ses adieux au Cirque blanc