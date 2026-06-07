Alexander Zverev tient son premier titre du Grand Chelem ATS

Alexander Zverev est enfin un vainqueur de Grand Chelem.

Keystone-SDA ATS

L'Allemand de 29 ans, battu dans ses trois premières finales en Majeur, a remporté Roland-Garros en battant Flavio Cobolli 6-1 4-6 6-4 6-7 (5/7) 6-1 en finale dimanche.

La quatrième tentative fut donc la bonne pour Sascha Zverev. Comme Andre Agassi, Goran Ivanisevic ou Dominic Thiem avant lui, Alexander Zverev a débloqué son compteur en Grand Chelem après trois échecs subis en finale. Dont un en 2024 à Paris, où il avait mené deux sets à un face à Carlos Alcaraz avant de s'effondrer.

Le Hambourgeois, également battu en finale de l'US Open 2020 (par Dominic Thiem) et de l'Open d'Australie 2025 (par Jannik Sinner), a eu besoin de 4h16 pour s'imposer dimanche. Il a survolé les débats dans la manche décisive, Flavio Cobolli ne tenant pas le choc sur le plan physique.

Né un an après la dernière victoire d'un joueur allemand en Grand Chelem (Boris Becker à l'Open d'Australie 1996), le no 3 mondial fut le seul prétendant à tenir son rang à Paris. Il aura mieux résisté à la chaleur que le no 1 mondial Jannik Sinner, victime d'une défaillance majuscule au 3e tour, et s'est montré plus autoritaire contre les jeunes loups du circuit que Novak Djokovic (ATP 4), sorti au 3e tour par Joao Fonseca (29e).

Nervosité

Mais que ce fut dur dimanche! Mieux entré dans le match qu'un Cobolli sans doute tendu pour sa première finale en Grand Chelem à 24 ans, Alexander Zverev a offert le break à son adversaire à 3-3 dans la deuxième manche, enchaînant une double faute et une faute grossière en coup droit.

Quelques jeux plus tard, Cobolli ne se faisait pas prier pour égaliser à une manche partout. Les fantômes des deux premières finales de Zverev en Grand Chelem (US Open 2020 et Roland-Garros 2024), perdues après avoir mené d'une ou deux manches, ressurgissaient soudain sur le Central parisien baigné de soleil.

A nouveau impérial au service, l'Allemand a cependant repris le contrôle du match dans la troisième manche. Menaçant sur quasiment tous les jeux de service de Cobolli, il a fini par trouver l'ouverture à 5-4 en sa faveur, sur un coup droit dans le couloir de l'Italien. Son bras s'est à nouveau tendu dans le quatrième set, mais ce coup de mou fut sans conséquence.