Hécatombe mercredi au Masters 1000 de Montréal, qui a perdu ses deux premières têtes de série en quelques heures. Alexander Zverev a été éliminé alors que Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait.

Alexander Zverev a été éliminé dès son entrée en lice à Montréal

Le récent champion de Roland-Garros, Alexander Zverev, a été battu 6-7 (3/7) 6-2 6-4 par le Néerlandais Tallon Griekspoor mercredi lors de son entrée en lice au 2e tour. L'Allemand, tête de série no 1, jouait son premier match depuis sa finale perdue le mois dernier à Wimbledon face à Jannik Sinner.

Peu avant, Félix Auger-Aliassime, la tête de série no 2, a été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure au dos subie à l'entraînement lundi, lors de son tournoi à domicile. «Ça a été assez soudain. Je m'entraînais ici depuis deux semaines et je n'avais absolument aucun problème», a-t-il expliqué.

«Je pensais qu'au fil des jours les choses iraient mieux, mais j'ai essayé d'aller sur le court aujourd'hui (mercredi), j'ai essayé de m'échauffer, et au final je ne pouvais pratiquement pas servir, donc il m'était impossible d'envisager de jouer», a déploré le Québécois.

Autre tête d'affiche du tournoi, l'ex-no 1 mondial Daniil Medvedev a été éliminé 6-3 7-6 (7/5) par Botic Van de Zandschulp, un autre trouble-fête néerlandais. Le coup est dur pour les organisateurs du tournoi, qui étaient déjà déçus en raison de l'absence de Jannik Sinner et de Novak Djokovic.

«Je ne vais pas mentir, nous espérions que Félix allait gagner au moins quelques matches ici à Montréal», a déclaré la directrice du tournoi, Valérie Tetreault. «C'est clairement le joueur dont tout le monde parlait et les gens voulaient savoir quand il allait jouer», a-t-elle dit.