Open d’Australie «Je n'étais pas content» - Alexander Zverev en mode diesel

ATS

18.1.2026 - 08:52

Le no 3 mondial Alexander Zverev a mis un set pour entrer dans son Open d'Australie dimanche, avant de s'imposer au premier tour face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 41). L'Allemand s'est imposé 6-7 (1/7) 6-1 6-4 6-2.

Keystone-SDA

18.01.2026, 08:52

Finaliste l'an dernier à Melbourne, l'Allemand affrontera au deuxième tour le Français Alexandre Müller (ATP 50) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 49).

«Je n'étais pas content en voyant le tirage au sort parce que (Diallo) est un joueur très talentueux et très agressif», a commenté Zverev, qui a estimé qu'il n'aurait pas pu «jouer plus mal» qu'au premier set mais qu'ensuite, il a joué à un «très bon niveau».

A partir du deuxième set, «j'ai mieux frappé mes coups droits, j'ai mieux retourné, j'ai été plus agressif», a-t-il analysé. «Je sais que c'est ça mon jeu, je n'ai pas besoin que 58 spécialistes ou des milliers d'Allemands me le répètent à chaque tournoi!», a-t-il ajouté entre humour et irritation.

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

