Le no 3 mondial Alexander Zverev a mis un set pour entrer dans son Open d'Australie dimanche, avant de s'imposer au premier tour face au Canadien Gabriel Diallo (ATP 41). L'Allemand s'est imposé 6-7 (1/7) 6-1 6-4 6-2.

Keystone-SDA ATS

Finaliste l'an dernier à Melbourne, l'Allemand affrontera au deuxième tour le Français Alexandre Müller (ATP 50) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 49).

«Je n'étais pas content en voyant le tirage au sort parce que (Diallo) est un joueur très talentueux et très agressif», a commenté Zverev, qui a estimé qu'il n'aurait pas pu «jouer plus mal» qu'au premier set mais qu'ensuite, il a joué à un «très bon niveau».

A partir du deuxième set, «j'ai mieux frappé mes coups droits, j'ai mieux retourné, j'ai été plus agressif», a-t-il analysé. «Je sais que c'est ça mon jeu, je n'ai pas besoin que 58 spécialistes ou des milliers d'Allemands me le répètent à chaque tournoi!», a-t-il ajouté entre humour et irritation.

