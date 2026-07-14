Le nouveau recordman du monde du 110 m haies Ja'Kobe Tharp a encore impressionné mardi soir à Budapest. L'Américain de 20 ans s'est imposé en 12''85, un nouveau chrono canon, alors qu'il a relâché son effort dans les derniers mètres.

Tharp, qui a stupéfié le monde de l'athlétisme en battant le vieux record du monde de la discipline le mois dernier en série des championnats universitaires NCAA (12''75), s'est ainsi offert avec la manière sa première victoire sur le circuit professionnel.

Rapidement en tête, Tharp s'est même permis de relâcher son effort à quelques mètres de l'arrivée mais a quand même coupé la ligne en 12''85, deuxième meilleure performance mondiale de l'année derrière son propre record du monde.

Duplantis frôle le record du monde

Le meeting de Budapest a aussi été marqué par la victoire d'Armand Duplantis, qui a franchi 6m07 à la perche avant de frôler un nouveau record du monde en ratant d'un rien 6m32.

Les championnes olympiques Masai Russell et Julien Alfred se sont également imposées dans leur discipline respective: 12''33 sur 100 m haies pour la première et 10''87 sur 100 m pour la seconde.