Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté samedi la huitième étape du Tour de France 2026, sa deuxième victoire consécutive. Il a devancé Biniam Girmay (NSN) et Olva Kooij (Decathlon CMA CGM) au sprint. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune et son avance sur ses concurrents.

Tim Merlier est clairement le meilleur au sprint sur ce début de Tour.

Le Belge Tim Merlier a confirmé qu'il était d'assez loin le sprinteur le plus rapide en ce début de Tour de France. Parti derrière tous ses concurrents pour le sprint massif à l'arrivée à Bergerac, il a remonté le train pour enlever sa deuxième étape après son succès à Bordeaux vendredi, pour sa cinquième victoire sur la Grande Boucle.

Mais contre toute attente, cette étape promise aux sprinteurs aurait très bien pu sourire aux hommes de tête. Le peloton a joué avec le feu et a failli se brûler.

Pas de soucis pour «Pogi»

Dans l'échappée, le Belge Liam Slock (Lotto) a longtemps résisté au retour de ses poursuivants, restant seul en tête après avoir franchi en solo la deuxième et dernière difficulté répertoriée de la journée, à plus de 40 km de l'arrivée. Il possédait encore une minute d'avance à moins de 10km de la fin, mais a finalement rattrapé à... 1,3 km de la ligne.

Rien à signaler parmi les favoris du classement général. Les écarts resteront les mêmes et Tadej Pogacar conserve ses 2'42 d'avance sur Jonas Vingegaard.

Dimanche sera une étape plus accidentée, davantage taillée pour les baroudeurs, avec 185,5 km entre Malemort et Ussel, en Corrèze.