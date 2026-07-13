Le Paris Basketball, vice-champion de France la saison écoulée, a annoncé lundi le recrutement pour une saison de l'ailier américain T.J. Warren, ancien joueur de NBA, en provenance de G-League, la seconde division nord-américaine.

TJ WARREN EST PARISIEN 🖤❤️💙 @TJWarren Du haut de ses 32 ans, 11 saisons et 385 matches NBA, l’ailier TJ Warren pose ses valises à Paname pour la saison 2026/2027 😈 Let’s gooooo @TJWarren 👊 pic.twitter.com/KwzVMOmLSj

«Sa capacité à scorer dans tous les registres promet d'enflammer l’Adidas Arena», la salle dans laquelle évolue le Paris Basketball, écrit le club champion de France 2025, vantant l'expérience de l'ailier de 32 ans, fort de ses 398 matches et 5.513 points inscrits en NBA.

T.J. Warren (2,01 m) avait été sélectionné en 14e position de la Draft NBA en 2014 par les Phoenix Suns, où il a joué cinq saisons.

Egalement passé par les Brooklyn Nets et les Minnesota Timberwolves, pour un an à chaque fois, T.J. Warren a vécu sa période la plus faste chez les Indiana Pacers où il a évolué de 2019 à 2022, avec une saison 2020 à 19,8 points de moyenne ponctuée d'un match à 53 points contre Philadephie.

Mais le natif de Caroline du Nord avait rétrograde depuis 2024 en G-League, aux Westchester Knicks, sans parvenir à retourner en NBA malgré deux saisons à plus de 20 points de moyenne.

T.J. Warren est la troisième recrue parisienne de l'été après le Brésilien Maozinha Pereira et l'ailier français Terry Tarpey qui arrive de Monaco, bourreau du club francilien en finale du championnat de France cette saison.

Le Paris Basketball est toujours en quête d'un entraîneur, Julius Thomas ayant mis fin à son intérim fin juin, et d'un meneur pour pallier le départ de l'Américain Justin Robinson, parti lundi à Barcelone après une saison dans la capitale.