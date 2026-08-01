Touché aux adducteurs aux Championnats de France, Léon Marchand participera bien aux Championnats d'Europe de natation dans un peu plus d'une semaine, mais reste incertain pour la course du 400 m quatre nages qui doit ouvrir sa compétition, a-t-il déclaré samedi.

Marchand est pour l'instant inscrit sur quatre courses lors de la compétition: les 200 et 400 m quatre nages, le 200 m papillon et le 400 m nage libre, son nouveau défi. Mais le quadruple champion olympique doit passer une dernière IRM en milieu de semaine prochaine et affinera son programme en fonction de son ressenti.

«Par rapport à ma blessure, j'ai quand même un peu galéré», a-t-il expliqué lors du point-presse du stage de l'équipe de France à Vichy. «J'ai déjà fait une croix sur le 200 m brasse aux Championnats d'Europe. Et le 400 m quatre nages, en soi, est un peu incertain.»

«C'est le premier jour, donc j'ai un peu peur de me re-blesser à l'adducteur et que ma semaine soit terminée. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire», a-t-il poursuivi.

«C'est très frustrant, parce que c'est une course que j'avais vraiment envie de réussir cette année. Donc on va voir. Je vais voir vraiment la semaine prochaine, en fonction de ce que je ressens.»

Two Olympic gold medals and two Olympic records within 90 minutes? 🇫🇷



France's Leon Marchand achieved what many would have thought to be impossible at #Paris2024. He took home the 200m breaststroke and butterfly titles on the same night. 🥇🥇#Swimming #OnThisDay pic.twitter.com/GZzJht4zx8 — The Olympic Games™ (@Olympics) July 31, 2026

A moins de six semaines de l'Euro, Léon Marchand avait subi un coup dur en contractant une blessure à l'adducteur droit lors des séries du 200 m brasse des Championnats de France, avant de subir une rechute trois semaines plus tard lors d'un entraînement de brasse.

«Quand je me suis re-blessé, j'ai eu zéro signaux d'alerte, je ne l'ai pas senti venir. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir (une nouvelle rechute) facilement, je pense. Donc ça fait un peu peur», a-t-il reconnu.