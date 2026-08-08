Trois coureuses du Tour de France, dont la leader du classement général Demi Vollering, ont écopé d'une amende de 100 francs suisses pour un «comportement inconvenant». Cela s'est passé lors de la 7e étape vendredi en direction du mont Ventoux, selon un communiqué des commissaires.

Les Françaises Juliette Berthet et Célia Géry ainsi que la leader de la formation FDJ United-Suez ont ainsi été pénalisées pour avoir effectué une pause sanitaire dans un endroit visible du public. Ces pauses «pipi» sont souvent un casse-tête pour les coureuses. Contrairement aux hommes, elles doivent obligatoirement s'arrêter, descendre de selle, et baisser leur combinaison monopièce.

Avec les caméras de télévision, les véhicules d'assistance et la présence constante de spectateurs sur le bord des routes, il est particulièrement difficile de trouver un endroit discret, exposant les coureuses à des amendes lorsque la réglementation interdit l'exposition publique.

Traditionnellement, ces arrêts se font lors d'une pause collective où le peloton ralentit l'allure de manière informelle, comme ce fut le cas samedi en début de parcours lors la 8e étape reliant Sisteron à Nice, la plus longue étape (172 km) de cette Grande Boucle féminine.