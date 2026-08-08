La 53e édition de Sierre-Zinal a une fois encore souri à Philemon Kiriago. Le Kényan, qui aura 24 ans le 12 août, s'est imposé pour la 3e fois dans un temps de 2h26'24. Chez les femmes, la Roumaine Madalina Florea a triomphé non sans une belle frayeur.

Sierre - Zinal Un triplé, une lauréate qui chute et une Valaisanne en «chocolat»

Kilian Jornet a tremblé, mais son record tient toujours. Ses 2h25'34 réalisés en 2024 font encore office de marque de référence sur la course des cinq 4000. Mais le décuple vainqueur de l'épreuve, absent cette année, voit que la concurrence s'endurcit. Les Kényans ont fait main basse sur le podium avec encore Patrick Kipngeno et Michael Saoli sur la boîte.

Oria Liaci sous les 3h

Chez les dames, la victoire est revenue à la Roumaine Madalina Florea en 2h55'44. Et on peut dire que la coureuse de 33 ans s'est fait peur en chutant lors de la descente sur Zinal. Heureusement, elle a pu repartir rapidement sans trop de mal et a battu la gagnante de l'an dernier, la Kényane Caroline Kimutai. Le podium est complété par la Britannique Morven Goodrun.

Et juste derrière l'Anglaise, on retrouve la Valaisanne de 24 ans Oria Liaci. L'athlète de Martigny, déjà 4e l'an dernier, avait envie de franchir la barre des 3 heures. Mission accomplie avec un chrono de 2h58'36.