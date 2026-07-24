Le boxeur britannique Tyson Fury, bientôt 38 ans, a battu le Polonais Mariusz Wach par abandon vendredi en Thaïlande, en guise de préparation au choc très attendu contre son compatriote Anthony Joshua plus tard dans l'année.

Tyson Fury domine Mariusz Wach et se rapproche du duel de l’année.

Dans la petite salle de 1.500 places du Max Muay Thai Stadium de Pattaya, son adversaire a abandonné à l'appel de la huitième reprise.

Fury (36 victoires, 1 nul, 2 défaites) signe sa deuxième victoire d'affilée après son combat remporté sur décision unanime contre le Russe Arslanbek Makhmudov en avril dernier à Londres.

De la retraite annoncée au choc contre Joshua

Le «Gypsy King» avait pourtant annoncé sa retraite dans la foulée de sa deuxièm défaite consécutive contre le champion du monde ukrainien Oleksandr Usyk à la fin de l'année 2024 et a traversé l'année 2025 sans combattre.

Toute son attention va se déplacer désormais vers la «Bataille d'Angleterre», son combat prévu d'ici la fin de l'année face à Anthony Joshua dans une affiche inédite entre les deux poids lourds britanniques.

«One Step Closer» (un pas de plus), image une illustration de Ring Magazine repostée par le Britannique sur sa story Instagram. Joshua et lui y sont représentés comme les deux rois d'une partie d'échecs, une main rapprochant le roi Fury de son futur adversaire.

«Je n'ai pas l'impression que le monde ait déjà vu le meilleur de Tyson Fury», avait déclaré l'ancien double champion du monde des poids lourds mercredi à Pattaya.

Un combat discret avant le grand rendez-vous

Habitué à remplir les stades de football, Fury avait choisi une toute petite salle pour ce combat estival avec seulement 1.500 places VIP disponibles. Les bénéfices doivent être reversés à une association caritative venant en aide à des enfants défavorisés de Pattaya.

Son combat face à un adversaire âgé de 46 ans, qui compte 39 victoires pour désormais 14 défaites dont quatre lors de ses cinq dernières sorties, n'était pas retransmis en direct mais alimentera une série que prépare Netflix.

Joshua affrontera lui, samedi, en Arabie saoudite, l'Albanais Kristian Prenga, un adversaire peu réputé, pour son premier combat depuis un accident de voiture au Nigeria en décembre, dont il a survécu avec des blessures mineures, mais dans lequel deux de ses amis proches ont trouvé la mort.