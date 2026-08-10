Grande déception pour les sprinteuses suisses en finale du 100 m des Championnats d'Europe à Birmingham. Géraldine Di Tizio-Frey a échoué à la 4e place, en 11''07, à un centième du podium, et Salomé Kora a terminé 8e.

Européens à Birmingham Un centième de trop : Di Tizio-Frey échoue au pied du podium

Géraldine Di Tizio-Frey avait fait naître de grands espoirs après sa démonstration en demi-finale (2e chrono en 11''02), au terme d'une course tout en cadence et en fluidité. Mais la Zougoise n'est pas aussi bien sortie des starting-blocks 90 minutes plus tard en finale et n'a pas affiché le même relâchement.

«Cela fait mal. J'avais le sentiment de pouvoir y arriver, mais je me suis un peu crispée sur la fin. Mon chrono est excellent, mais manquer le podium pour un centième fait extrêmement mal. Il va me falloir digérer», a commenté «Géri» (son surnom au LK Zoug).

A 29 ans, Géraldine Di Tizio-Frey disputait sa première grande finale internationale. Détentrice du meilleur chrono européen de la saison après ses 10''96 des Championnats nationaux de Zurich, elle portait les espoirs d'un sprint féminin suisse qui ne cesse d'épater depuis l'avènement de Mujinga Kambundji il y a une douzaine d'années.

Il est possible que le fait que Di Tizio-Frey n'ait couru qu'en Suisse cette année, sans jamais se frotter aux meilleures dans de grands meetings, lui ait joué un mauvais tour. Elle a paru sous pression en finale. «Il me reste le relais 4x100 m», a-t-elle tenté de se consoler.

Convaincante en demi-finale (11''12), Salomé Kora a manqué sa finale, manquant de trébucher après trois ou quatre appuis. Contrairement à sa compatriote, elle ne perdait pas le sourire, «contente» d'avoir atteint la finale. Son chrono (11''51) est anecdotique. Elle aussi courra le 4x100 m.

L'or est revenu à la Britannique Amy Hunt, vice-championne du monde du 200 m, en 11''00, devant la Polonaise Ewa Swoboda (11''02) et la Belge Delphine Nkansa (11''06).