Des sprinteurs réguliers, «Captain America» qui salue son père et une retraite annoncée avec un peu d'avance: faits marquants de la 12e étape du Tour de France remportée par Tim Merlier jeudi à Chalon-sur-Saône.

Un jour sur le Tour de France Un fiston courtois, l’annonce choc du maillot vert et une régularité déroutante

LE FISTON DU JOUR

Alors que les Lidl-Trek ont surpris la totalité du peloton en sortant l'artillerie lourde à 35 kilomètres de l'arrivée pour harceler les équipes de sprinteurs et rendre la fin de course complètement folle, un de leurs dynamiteurs en chef n'a pas oublié que la tendresse avait également toute sa place sur la route entre le circuit de Magny-Cours et Chalon-sur-Saône.

Le champion des États-Unis Quinn Simmons a été le premier des Lidl-Trek à attaquer pour renverser la table. Et lors d'une de ses relances, le buffle aux bacchantes blondes a interrompu l'espace de quelques secondes le matraquage en règle de son pédalier pour se décaler sur la gauche de la route et taper dans la main de son père, présent sur bon nombre d'étapes pour le soutenir.

Se pone a reventar el pelotón...

Y LE CHOCA LOS CINCO A SU PADRE 🖐️🇺🇸



Imagina no querer a Quinn Simmons. Vaya fenómeno.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/agNGLwUgbF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 16, 2026

LE FUTUR RETRAITÉ DU JOUR

Comme beaucoup, Mads Pedersen n'a que 30 ans, mais il songe déjà à sa retraite. Le maillot vert actuel du Tour de France a annoncé mercredi soir à la chaîne de télévision danoise TV2 qu'il arrêterait sa carrière en 2029, après les Championnats du monde prévus chez lui, à Copenhague. «Ce serait un endroit spécial pour achever ma carrière», a-t-il déclaré, invoquant son désir de «fonder une famille» après sa vie de cycliste.

Mais le champion du monde 2019 assure: «Je suis toujours dans une bulle où tout tourne autour du maillot vert et de ce foutu Monument qui me manque». Malgré un très beau palmarès, «Mad Mads» n'a en effet pas encore remporté le moindre Monument, malgré deux podiums sur le Tour des Flandres et deux autres sur Paris-Roubaix.

«Il va être à fond jusqu'à cette date, il a commencé très jeune», indique Kim Andersen, le directeur sportif de Pedersen, vainqueur de la 4e étape du Tour cette année. «Bien sûr il pourrait continuer encore plusieurs années, mais il a cet objectif, et j'adore ça. Je trouve que c'est la grande classe», affirme-t-il, ému.

The battle for the green jersey is heating up more and more! 💚



La bataille pour le maillot vert se resserre de plus en plus ! 💚#TDF2026 pic.twitter.com/8tMeZ39AJm — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2026

LES RÉGULIERS DU JOUR

Olav Kooij n'arrive certes plus à gagner depuis son succès à Pau lors de la cinquième étape, mais le Néerlandais n'est jamais bien loin. Le sprinteur de Décathlon CMA-CGM a, comme la veille à Nevers, pris la deuxième place de l'étape, cette fois derrière Tim Merlier. Il s'agit là de son quatrième podium lors de ce Tour, en comptant la troisième place prise à Bergerac.

Un autre coureur fait preuve d'une grande régularité: Clément Russo, capitaine de route de la Groupama-FDJ a pris, pour la troisième fois depuis le début de la Grande Boucle, la 8e place d'un sprint, après ceux de Bergerac et Nevers. Côté français, Anthony Turgis monte lui en puissance avec un troisième top 10. Après une neuvième place à Pau, une septième mercredi dans la Nièvre, il a terminé 6e jeudi, juste derrière Milan Fretin.

LA DÉCLARATION DU JOUR

«On pourrait rouler encore plus vite». Interrogé au départ jeudi à Nevers Magny-Cours, Benjamin Thomas ne s'est pas dit impressionné par le record de vitesse moyenne battu lors de l'étape de la veille (50,91 km/h). «Pour vous donner une idée, sur cette étape, en restant dans le peloton, j'ai développé la même puissance que sur une sortie de récupération à l'entraînement. On pourrait rouler encore plus vite, faire 55 ou 56 km/h de moyenne si on roulait à fond toute la journée», a assuré le coureur de Cofidis. Jeudi, l'étape, un peu plus vallonnée, a été avalée à 49,1 km/h.

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