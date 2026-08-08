Saimoni Vunilagi, un joueur fidjien évoluant en 2e division japonaise, est décédé après avoir été hospitalisé pour des «symptômes correspondant à un coup de chaleur sévère». Son club l'a annoncé samedi.

Un joueur fidjien est décédé après un coup de chaleur à l’entraînement (illustration).

Drame en rugby Un joueur de 26 ans décède suite à «un coup de chaleur sévère»

La formation du Kyushu KV a indiqué que le deuxième ligne, âgé de 26 ans, a été transporté à l'hôpital de Fukuoka après l'entraînement de l'équipe lundi. Malgré des soins médicaux, il est décédé vendredi matin.

Les températures ont atteint jusqu'à 35 degrés à Fukuoka lundi. Une vague de chaleur avait déjà provoqué la mort de 45 personnes du 20 au 26 juillet, ont indiqué les autorités nippones.

Saimoni Vunilagi, un avant pouvant également évoluer en troisième ligne et mesurant 1m96 pour 117 kg, a fait ses études universitaires au Japon et y a entamé sa carrière professionnelle en 2023 avec le club de 1re division du Tokyo Sungoliath, où il a très peu joué. Il avait rejoint le Kyushu KV fin juin.

«Les joueurs, le staff et tous les membres de l'équipe sont dévastés par cette nouvelle soudaine», a expliqué l'équipe dans un communiqué. «Nous prions humblement pour le repos de son âme et présentons nos plus sincères condoléances à sa famille», conclut le texte.