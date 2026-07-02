Quatre Suisses figurent parmi les 184 cyclistes au départ du 113e Tour de France ce samedi à Barcelone. Si trois d'entre eux visent les échappées, le dernier devrait se charger de maintenir ces groupes à distance.

Marc Hirschi est-il capable de réitérer son exploit de 2020 sur le Tour de France ?

L'équipe à licence suisse Tudor va participer à son deuxième Tour de France, après avoir effectué sa première l'an dernier. La formation, co-dirigée par l'ancien champion Fabian Cancellara, ne vise pas le classement général. L'objectif déclaré est une première victoire d'étape – ce qu'aucune équipe comptant aussi peu de participations n'est parvenue à réaliser dans l'histoire de la Grande Boucle.

L'équipe est menée par Julian Alaphilippe, champion du monde de course en ligne en 2020 et 2021. Le Français de 34 ans devrait tenter sa chance en tant que spécialiste des échappées sur des étapes au profil similaire aux classiques.

Hirschi en quête du «bon moment»

Le même constat vaut aussi pour Marc Hirschi, qui dispute son cinquième Tour de France. Le Bernois est le dernier Suisse avoir remporté une étape, lors de l'édition 2020, un succès qui l'a révélé à l'international. Depuis, sa carrière a été marquée par plusieurs revers, dont une récente fracture de la clavicule survenue en avril.

«Dans l'ensemble, ma forme est bonne, je suis frais et je progresse dans la bonne direction», a déclaré Hirschi trois jours avant le départ du Tour. Pour lever les bras une nouvelle fois, une chose est nécessaire selon lui. «Il faut se placer dans la bonne position tous les jours, ne jamais abandonner et tout tenter pour rester en tête. Un jour, le moment viendra peut-être à nouveau, où tout s'alignera», a expliqué Hirschi.

Son coéquipier Yannis Voisard fait ses débuts sur le Tour de France. Le Jurassien tentera sa chance en montagne, au côté de l'Australien Michael Storer. Interrogé sur la domination de Pogacar et Vingegaard, Voisard a rassuré: «naturellement, ils roulent à un autre niveau. Mais il y aura sûrement des occasions au cours de ces trois semaines. Il faudra alors les saisir.»

Schmid veut rattraper le temps perdu

Mauro Schmid a failli aller au bout du rêve pour ses débuts sur le Tour de France l'année dernière. Lors de la 11e étape, il n'a été battu que de peu par son compagnon d'échappée norvégien Jonas Abrahamsen au sprint. Au vu de ses résultats cette saison, le Zurichois se présente comme le Suisse le plus prometteur.

En quête d'une deuxième victoire sur un Grand Tour après celle acquise sur le Giro en 2021, Schmid veut «attraper autant d'échappées que possible». Car «sur les étapes qui me correspondent, je devrais avoir le champ libre», s'est réjoui ce coureur polyvalent.

Silvan Dillier a une tout autre mission. L'Argovien dispute son septième Tour de France et compte parmi les principaux équipiers de l'équipe Alpecin-Deceuninck. Son rôle consiste à maintenir les échappés à distance, afin que ses leaders Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen puissent exploiter leur potentiel en fin d'étape.

Sans Küng, Bissegger ni Christen

Stefan Küng ne sera pas au départ. Pour le Thurgovien, le Tour de France arrive trop tôt après une fracture du fémur survenue en avril. Le spécialiste des classiques et du contre-la-montre a effectué son retour aux Championnats de Suisse la semaine dernière, mais n'est pas encore prêt.

Après un stage d'altitude de trois semaines dans les Alpes françaises, Küng disputera le Tour de Pologne en août et dans le meilleur des cas le Tour d'Espagne par la suite. Son grand objectif reste les Mondiaux en septembre à Montréal.

Stefan Bissegger manque également à l'appel, une surprise. Le Thurgovien, qui a participé à quatre reprises au Tour de France, n'a pas été retenu par l'équipe Decathlon. Bissegger était longtemps considéré comme titulaire, mais c'est finalement la sélection du sprinter néerlandais Olav Kooij qui lui a coûté sa place.

L'absence de Jan Christen est moins surprenante. L'Argovien de 22 ans, qui a récemment confirmé sa forme aux Championnats de Suisse avec un doublé course en ligne/contre-la-montre, n'est pas parvenu à intégrer l'effectif d'UAE Emirates, dirigé par le grand favori Tadej Pogacar.

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