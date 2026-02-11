Le spécialiste du snowboardcross Cameron Bolton a dû être hospitalisé lundi après une chute à l'entraînement aux JO. L'Australien de 35 ans, qui se plaignait de douleurs de plus en plus fortes au cou, a subi deux fractures stables des vertèbres cervicales. Il avait conquis l'argent dans l'épreuve par équipe mixte avec Mia Clift lors des Mondiaux 2025 en Engadine

Cameron Bolton est hospitalisé à Milan. KEYSTONE