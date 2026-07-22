Le moment d'inattention d'Arensman, la frustration de Vauquelin, l'accident de McNulty: faits marquants de la 16e étape du Tour de France, un contre-la-montre remporté par Remco Evenepoel mardi à Thonon-les-Bains.

Thymen Arensman en retard au départ du contre-la-montre ! Parti avec 8 secondes de retard sur l'horaire prévu, le Néerlandais a terminé avec... 5 secondes de retard sur le leader provisoire, Mattia Cattaneo #TDF2026 #LesRP pic.twitter.com/lsSYhckE1r

L'ÉTOURDI DU JOUR

Septième à 1:47 de Remco Evenepoel, le Néerlandais Thymen Arensman aurait sans doute pu faire encore un peu mieux. Mais le coureur de Netcompany Ineos est parti avec huit secondes de retard de la rampe de lancement par manque d'attention. «C'est aussi de ma faute. J'étais concentré sur mon chrono, mais personne n'est venu me prévenir que c'était l'heure d'y aller», a-t-il déploré. «C'est rageant, mais j'ai essayé de rester calme et de transformer cette frustration en énergie. Mais je reste un être humain. L'équipe et moi devons surtout en tirer des leçons», a-t-il ajouté.

LE FRUSTRÉ DU JOUR

Coéquipier d'Arensman chez Netcompany Ineos, Kévin Vauquelin est un excellent spécialiste du contre-la-montre, cinquième l'an dernier du chrono à Caen. Mais mardi, le Normand, loin au classement général cette année, était bridé par son équipe. Interrogé à l'arrivée au sujet de son chrono, il a répondu: «C'est dur de dire mes sensations parce que je ne l'ai pas fait à fond. Je pense que ça s'est vu. Ce n'est pas une contre-performance. C'est un choix qu'on a fait avec l'équipe hier. C'est la première fois que je fais un chrono tranquille et c'était dur à accepter.» L'idée était de le préserver pour les prochains jours car «une victoire d'étape peut plus apporter que seulement un top 5 ou un top 10 sur un contre-la-montre», a-t-il expliqué après avoir fini 66e, à plus de cinq minutes du vainqueur.

L'ACCIDENTÉ DU JOUR

Brandon McNulty, coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE, s'est fait une énorme frayeur en étant impliqué dans un accident avec un véhicule avant le départ. «Une voiture derrière lui était un peu agacée, elle l'a dépassé, puis a freiné brusquement et Brandon est venu s'écraser contre la voiture», a expliqué Mauro Gianetti, le manager de l'équipe. Plus de peur que de mal au final, car l'Américain a pu s'élancer à l'horaire prévu pour terminer 22e.

❌ Mauro Gianetti explica el accidente que ha sufrido Brandon McNulty antes de la contrarreloj#TDF2026 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/9zLFWWblId — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 21, 2026

LE SURPRIS DU JOUR

Nicolas Breuillard était concentré sur son effort lorsqu'il s'est retrouvé face à ses fans sans être au courant de leur présence. «Je ne savais pas qu'ils étaient là, a raconté le coureur de TotalEnergies. Je m'attendais à voir un de mes cousins, mais pas tout ce monde là. Et je les ai vus comme ça, en haut de la montée je restais un peu bête même. J'ai voulu faire un signe, mais j'ai un peu paniqué je pense. Enfin voilà, c'était énorme, donc j'ai hâte de les appeler.»

LA COURSE DU JOUR

En 2019, Tadej Pogacar avait remporté la dernière édition du Tour de Californie sur un territoire américain depuis largement délaissé par les courses cyclistes. Rob Laybourn, fondateur en 1998 de la Amazon Armed Forces Cycling Classic disputée à Washington en mai, a envie que ça change et s'est associé avec ASO, société organisatrice du Tour de France, pour faire grandir l'événement qui comprend aussi une cyclosportive. «L'idée est d'avoir une course UCI en circuit dès l'année prochaine. Notre partenariat avec ASO va nous aider à redéfinir et améliorer notre événement», a-t-il expliqué mardi sur les bords du lac Léman.