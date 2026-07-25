Une erreur de communication du Miami Heat avait relancé toutes les spéculations sur l'avenir de LeBron James. Quelques jours plus tard, le suspense est terminé: la superstar de la NBA a officialisé son arrivée chez les Philadelphia 76ers.

LeBron James a signé deux ans à Philadelphie et relance ses ambitions.

L'affaire avait fait le tour des réseaux sociaux. En pleine attente de la décision de LeBron James, le Miami Heat avait accidentellement publié un lien YouTube annonçant une supposée «Conférence de presse de présentation de LeBron James», programmée pour le 27 juillet.

Le lien n'était resté en ligne que quelques minutes avant d'être supprimé. Suffisant toutefois pour alimenter les rumeurs d'un retour du «King» en Floride, où il avait remporté deux titres NBA en 2013 et 2014.

🚨JUST IN: The Miami Heat are looking for a director of YouTube strategy after a video leaked on their YouTube about LeBron James last night pic.twitter.com/Hv7nRyDHLZ — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 22, 2026

Face à l'emballement, la franchise avait rapidement démenti toute annonce imminente. Un porte-parole avait expliqué qu'il s'agissait simplement d'une erreur de manipulation. Selon les informations de «The Athletic», l'équipe de communication avait préparé à l'avance plusieurs scénarios afin d'être prête si LeBron James choisissait Miami. Le lien aurait été publié par inadvertance.

Au même moment, Rich Paul, l'agent de la star, appelait lui aussi à la patience. «Nous n'allons pas nous précipiter. C'est son choix, quand il aura pris sa décision, il l'annoncera», avait-il déclaré, assurant que son client voulait prendre le temps de réfléchir à la suite de sa carrière.

Le suspense prend fin

Cette fois, il n'y a plus de place au doute. Vendredi, LeBron James a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il poursuivrait sa carrière aux Philadelphia 76ers.

À 41 ans, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA s'apprête à disputer une 24e saison. Après Cleveland, Miami et les Los Angeles Lakers, Philadelphie devient la quatrième franchise de son immense carrière.

Selon son agent Rich Paul, LeBron James a signé un contrat de deux ans d'une valeur de huit millions de dollars, soit environ 6,5 millions de francs suisses.

«Je crois que je peux aider à faire des Philadelphia 76ers des champions NBA», a écrit le quadruple champion NBA sur X. Il s'est également dit «tellement enthousiaste à l'idée d'insuffler de l'énergie à de nouveaux fans».

Un effectif ambitieux

Les Sixers affichent de grandes ambitions. L'équipe pourra notamment compter sur Joel Embiid, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, tout en ayant récemment recruté Jaylen Brown en provenance des Boston Celtics.

La saison dernière, LeBron James affichait une moyenne de 20,9 points par match avec les Lakers. Il a également révélé avoir sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière après l'élimination de son équipe.

«Je pensais que c'en était fini pour moi quand la saison s'est terminée. Je n'étais pas prêt à l'annoncer, et je savais que j'avais besoin de temps pour vraiment décider, mais j'étais presque certain d'avoir joué mon dernier match», a-t-il confié sur X.

L'épisode de la fausse annonce du Miami Heat restera finalement comme une simple gaffe de communication. La destination de LeBron James n'était pas la Floride, mais bien Philadelphie.