Le titre mondial conquis à l'épée par Lucas Malcotti constitue une belle surprise, mais pas une énorme sensation. Le Valaisan veut maintenant décrocher une autre médaille à Hong Kong.

Premier Suisse à devenir champion du monde, Lucas Malcotti n'aurait même pas rêvé pouvoir réussir un tel exploit. «Cela a juste été une journée incroyable», a-t-il résumé à Keystone-ATS. «Je n'ai pas eu le temps de me représenter que je pourrais obtenir ce titre de champion du monde.»

«Pour être honnête, c'est de la folie pure. Je suis incroyablement heureux et j'ai de la peine à le croire: c'est l'un des titres les plus prestigieux que l'on peut gagner», a poursuivi l'épéiste âgé de 31 ans.

L'homme des grands rendez-vous

Le Sédunois a l'habitude depuis longtemps de briller lors des grands moments. Il y a huit ans, lors des Mondiaux en Chine, Malcotti était remplaçant derrière Max Heinzer, Benjamin Steffen et Michele Niggeler. En finale, il a été décidé d'aligner le Valaisan d'entrée de jeu face au Sud-Coréen Jung Jin-Sun, contre qui Niggeler avait toujours de la peine. Et Malcotti a fait le job, mettant la Suisse sur les rails d'un premier sacre mondial par équipes.

Pays traditionnel de l'escrime, la Suisse n'a jusqu'ici pas obtenu beaucoup d'or dans les grands rendez-vous. En 1989 à Denver, la Bernoise Anja Straub a remporté le premier Mondial à l'épée organisé pour les femmes. En 2018 donc, les messieurs ont raflé l'or à Wuxi. Et évidemment, Marcel Fischer est devenu champion olympique en 2004 à Athènes.

Aspect historique

Mais aux Mondiaux, jamais un Helvète n'avait décroché le titre mondial. Trois avaient dû se contenter de l'argent, à savoir Daniel Giger en 1983 à Vienne, Olivier Jaquet en 1994 à Athènes et Basil Hoffmann en 2001 à Nîmes.

C'est dire que le triomphe de Malcotti dimanche à Hong Kong a un aspect historique. «Je ne m'étais pas projeté à ce succès, je ne m'étais pas fixé de but précis», admet le Valaisan. Son entraîneur, le Français Daniel Jerent, commente ainsi l'exploit de son protégé: «C'est une belle surprise, mais pas une sensation sortie de nulle part. C'est le juste salaire d'un dur travail.»

De plus, le Suisse avait été aux prises avec une blessure voici quelques semaines. «C'est pourquoi je voulais profiter de chaque touche, de chaque combat et voir ensuite jusqu'où cela pourrait me mener», a-t-il expliqué.

Une inspiration pour les jeunes

Avec chaque succès, souvent après des parties serrées, la confiance a augmenté ainsi que l'appétit pour le tout grand succès. Malcotti a progressivement senti que cela pouvait être sa journée. «Quand j'ai réussi la touche décisive, j'ai pensé que cela ne pouvait pas être vrai!», se souvient-il.

Désormais président de la Fédération suisse, Max Heinzer se souvient du titre olympique de Fischer. «J'avais 17 ans à l'époque, et cela a été pour un jeune épéiste comme moi une énorme inspiration», explique-t-il. Le Schwytzois espère que l'or obtenu par Malcotti aura un effet similaire sur la relève.

Le Valaisan ne va pas pour autant perdre sa concentration cette semaine à Hong Kong. Le prochain objectif, c'est la compétition par équipes au programme mercredi. Les Suisses peuvent nourrir de grosses ambitions. Ils ont remporté trois des cinq épreuves Coupe du monde cette saison, la dernière à Berne en mai. «Ramener une médaille par équipes à la maison, cela reste le but principal», a rappelé le désormais champion du monde individuel.