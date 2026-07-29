Les Championnats d'Europe se déroulent ce week-end (31.07 au 02.08) à Varese. Le Headcoach de l'équipe de Suisse Alexis Besançon y présente sept bateaux, dont le deux sans barreur de Patrick Brunner et de Jonah Plock, candidat à un podium.

A deux ans des Jeux olympiques de Los Angeles, l'aviron suisse fait face à son dernier test avant les Mondiaux d'Amsterdam (24-30 août). En poste depuis mars 2025, Alexis Besançon a obtenu des résultats encourageants, notamment avec l'association Brunner/Plock.

Aux régates de Lucerne fin juin, le duo a signé son 3e podium en Coupe du monde en un peu plus d'un an, lui qui s'était paré de bronze lors des Mondiaux l'an dernier à Shanghaï. «Les différents tests ont démontré que leur coup de rame était complémentaire, avance le technicien français pour expliquer leur progression fulgurante. Au vu de leurs récentes performances, l'objectif est clairement une médaille.»

Une seule médaille en 2025

D'autres embarcations peuvent créer la surprise, telles que le quatre de couple féminin, avec la Genevoise Célia Dupré à son bord. Associées pour la première fois sur le Rotsee, elles ont terminé à une encourageante cinquième place en finale. «Le niveau dans cette catégorie est particulièrement relevé, mais derrière les favorites britanniques et allemandes, la bataille pour la troisième place s'annonce ouverte», se réjouit Besançon, qui alignera en tout sept embarcations en Italie.

Lors des derniers Européens disputés à Plovdiv en 2025, aucun de ses protégés n'était monté sur le podium. Seul la para-athlète Claire Ghiringhelli, qui s'entraîne dans sa propre structure, avait remporté le bronze. Victorieuse à Lucerne, la Franco-tessinoise de 48 ans sera à nouveau candidate à la médaille.

Au-delà de la course aux places d'honneur, l'objectif est de déjà se positionner en vue des qualifications olympiques, qui se joueront dès les Mondiaux 2027 à Lucerne. Pour y obtenir leur sésame à ce moment-là, les skiffs et embarcations à deux devront alors terminer dans le top 10 mondial, tandis que les bateaux à quatre devront se hisser dans le top 7.

Les progressions au niveau individuel poussent cet ancien professeur de sport à l'optimisme quant à cette échéance capitale. «Pratiquement tous les athlètes ont amélioré leur temps sur l'ergomètre (réd. machine à ramer) durant l'année écoulée», révèle celui qui avait remporté deux titres olympiques lorsqu'il entraînait l'équipe de France.

La distance olympique déjà intégrée à l'entraînement

Cependant, pas question de verser dans l'excès de confiance. «Je ne suis jamais satisfait de mon travail, tranche-t-il. Nous pouvons toujours faire mieux. Des moments difficiles comme l'étape de Coupe du monde à Séville (réd. où ses protégés n'ont ramené aucune médaille) sont là pour nous le rappeler.»

Les entraîneurs doivent de plus prendre en compte un paramètre supplémentaire dans leur programme. Alors que les régates d'aviron se disputent traditionnellement sur 2000 m, elles se cantonneront exceptionnellement à 1500 m lors des compétitions olympiques à Long Beach. «Nous essayons déjà de préparer mentalement les athlètes à ce paramètre, confie l'entraîneur, car le raccourcissement de la distance ne change qu'à la marge la préparation physique.»

L'importance d'un équilibre en dehors du sport

Depuis son arrivée à la tête du groupe élite, Besançon y a apporté un certain lâcher-prise par rapport à son prédécesseur Ian Wright, qui imposait une charge d'entraînement très lourde. Au-delà des deux entraînements quotidiens nécessaires à la performance, le Français prône un équilibre personnel qui ne rime pas qu'avec l'aviron.

«Un athlète mal dans sa peau ne peut pas réussir, affirme-t-il. Tout en gardant une attitude professionnelle, c'est mon travail de créer un cadre où les athlètes se sentent à l'aise, une atmosphère qui in fine leur permettra de se dépasser en compétition.»

Cette atmosphère, Besançon la cultive quotidiennement en français, malgré une majorité d'Alémaniques parmi les athlètes présents au centre d'entraînement national de Sarnen. «Pour apprendre l'allemand, j'aurais dû aller en Allemagne, s'amuse-t-il. Tout le monde me comprend, je complète parfois avec l'anglais. Cette richesse linguistique est selon moi l'une des forces de ce pays.»