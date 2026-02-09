Romell Glave est devenu champion d'Europe du 100 m pour la première fois de sa carrière à Birmingham. Le Britannique s'est imposé en 10''09 (vent -0,4 m/s).

Romell Glave crée la surprise et décroche l’or sur 100 m.

Le sprinteur de 26 ans devance son compatriote Jeremiah Azu (10''16) et l'Allemand Owen Ansah (10''19). Grand favori et candidat à un troisième sacre de suite, l'Italien Marcell Jacobs (31 ans) a terminé 7e (12''26), ayant coupé son effort à mi-course.

Impressionnant dans sa demi-finale, Jacobs a ressenti une gêne aux adducteurs alors qu'il tentait de gommer un départ plutôt laborieux.