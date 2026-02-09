Romell Glave crée la surprise et décroche l’or sur 100 m.
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Romell Glave est devenu champion d'Europe du 100 m pour la première fois de sa carrière à Birmingham. Le Britannique s'est imposé en 10''09 (vent -0,4 m/s).
Le sprinteur de 26 ans devance son compatriote Jeremiah Azu (10''16) et l'Allemand Owen Ansah (10''19). Grand favori et candidat à un troisième sacre de suite, l'Italien Marcell Jacobs (31 ans) a terminé 7e (12''26), ayant coupé son effort à mi-course.
Impressionnant dans sa demi-finale, Jacobs a ressenti une gêne aux adducteurs alors qu'il tentait de gommer un départ plutôt laborieux.