L'ambition de l'équipe de Suisse est claire pour son troisième match de la phase de groupes du Mondial. Elle veut battre le Canada chez lui, à Vancouver, pour terminer en tête du groupe B.

«Nous voulons jouer pour gagner. Une victoire nous donnerait beaucoup de confiance pour la suite du tournoi», a déclaré le sélectionneur Murat Yakin mardi lors de sa conférence de presse de veille de match.

La Suisse est virtuellement qualifiée pour les 16es de finale mais elle doit battre le Canada pour terminer en tête. En cas de match nul ou de défaite face aux joueurs à la feuille d'érable, ce sera la deuxième place et un premier match couperet dès dimanche à Los Angeles. Mais «avoir trois ou quatre jours de plus, c'est toujours un avantage», a estimé Yakin.

«Nous connaissons les qualités des Canadiens. Ils les ont montrées de manière claire et nette contre le Qatar (réd: victoire 6-0). Les buts qu'on n'a pas marqués, ce sont eux qui les ont mis. Peut-être leur a-t-on montré la voie», s'est amusé le Bâlois, en référence aux nombreuses occasions manquées par les Suisses face aux Qataris.

Très offensive et portée vers l'avant, la sélection canadienne sera-t-elle plus conservatrice face à la Suisse, puisqu'un match nul lui irait très bien? «Je ne pense pas que le Canada va changer sa manière de jouer, ils jouent à domicile, devant leur public. Ce sera leur plus gros match du Mondial pour le moment», a répondu Yakin.

Des nouvelles d'Okafor

Le sélectionneur a aussi donné des nouvelles de Noah Okafor, qu'on n'a pas encore vu sur le terrain depuis le début de la compétition. En matinée, en préambule de l'entraînement des Suisses, il a été aperçu en train de discuter avec l'attaquant de Leeds.

«J'essaie toujours de maintenir un dialogue avec les joueurs qui n'ont pas joué. Noah s'est blessé en mars, puis il n'était pas à 100% lors de la préparation. Je lui ai dit de continuer à s'entraîner car à un moment donné, il aura sa chance», a expliqué «Muri», qui a laissé entendre que le Bâlois pourrait entrer en cours de match face aux Canadiens.